إنتاج العالم من السيارات يتراجع 23% خلال 9 أشهر (جراف)

سجلت المنظمة الدولية لمصنعي السيارات 52 مليون وحدة منتجة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر 2020

تراجع إنتاج العالم من السيارات خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى فى الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2020 بنسبة تصل إلى 23%، بإجمالى 52 مليون سيارة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، والذى قدر بـ67.5 مليون سيارة، وفقًا للبيانات الصادرة عن المنظمة الدولية لمصنعي السيارات «OICA».

وأشار التقرير إلى أن معدل إنتاج العالم من السيارات بكل فئاتها سواء الملاكى أو التجاري تراجع خلال الربع الأول بنسبة 23.1%.

وتمكنت مصانع السيارات في العالم من إنتاج 17.9 مليون سيارة خلال الفترة من يناير حتى مارس 2020، مقابل 23.2 مليون وحدة منتجة خلال الفترة نفسها من 2019.

ويعود التراجع إلى بداية ظهور فيروس كورونا فى الصين، واتجاه البلاد إلى الإغلاق لمنع تفشي الوباء، الأمر الذى أثّر بالسلب على معدلات تصنيع المركبات.

وتعد الصين أكبر مصنع للسيارات فى العالم، إذ يستحوذ على ما يقرب من 30% من الإنتاج العالمي منها، بحسب بيانات OICA.

42 % تراجعًا فى إنتاج العالم من السيارات الربع الثاني

تصاعدت وتيرة معدلات تراجع تصنيع السيارات فى كل دول العالم مع تفشى فيروس كورونا فى جميع دول العالم خلال الربع الثاني.

وهبط إنتاج العالم من السيارات خلال الربع الثاني من هذا العام بنسبة تصل إلى 42%، بإجمالى 13.3 مليون سيارة، مقارنة بمعدلات التصنيع خلال الفترة نفسها من العام الماضى، والتى بلغت 22.9 مليون سيارة.

وتسبب فى تفشى فيروس كورونا فى إعلان كبرى الدول المنتجة للسيارات فى العالم خلال الربع الثاني ممثلة فى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان، بالإضافة إلى الصين.

2.5 % هبوطًا بإنتاج السيارات في العالم الربع الثالث

تراجعت وتيرة هبوط معدلات إنتاج العالم من السيارات خلال الربع الثالث من العام الحالى لتسجل 2.5%، بإجمالى 20.9 مليون سيارة.

وبلغ إنتاج السيارات فى العالم خلال فترة الربع الثالث من 2019 فى الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر 21.4 مليون سيارة.

10 دول تستحوذ على 81% من الإنتاج العالمي من السيارات

أظهر تقرير رابطة مصنعى السيارات العالمية OICA استحواذ 10 دول على ما يقرب من 81% من الإنتاج العالمي من السيارات، سواء التجارية أو الملاكي خلال الشهور التسعة الأولى من 2020.

وتراجع إنتاج الدول العشر الأكبر فى إنتاج السيارات في العالم خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى بنسبة تصل إلى 20%.

وتمكنت الدول العشر من بيع 42.2 مليون سيارة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2020، مقابل 53 مليون وحدة مباعة خلال الفترة نفسها من 2019.

فيما يلى ترتيب الدول الأعلى إنتاجًا للسيارات خلال الشهور التسعة الأولى من 2020، وفقًا لبيانات المنظمة الدولية لمصنعي السيارات «OICA».

الصين

تربعت الصين على قمة الدول الأعلى إنتاجًا للسيارات خلال الشهور التسعة الأولى من 2020، رغم تراجع معدلات تصنيع المركبات بها 6.7%.

وتمكنت الصين من إنتاج 18.2 مليون سيارة خلال 2020، مقابل 17 مليون مركبة تم تصنيعها خلال العام الماضي.

وهبطت حصة الصين من الإنتاج العالمي من السيارات خلال الشهور التسعة الأولى من 2020 لتسجل 26.9%، مقابل 32.6% خلال العام الماضي.

الولايات المتحدة الأمريكية

حصدت الولايات المتحدة الأمريكية على المركز الثاني فى قائمة الدول المنتجة للسيارات بشتى أنواعها، لتسجل 6.2 مليون سيارة.

وتراجع إنتاج الولايات المتحدة من السيارات هذا العام بنسبة 25%، مقارنة بالعام الماضى والذى قدر إنتاج الدول من المركبات بـ8.3 مليون سيارة.

وتراجعت حصة الولايات المتحدة السوقية من إنتاج العالم من السيارات لتسجل 12%، مقابل 12.3% خلال 2019.

اليابان

جاءت اليابان فى المركز الثالث بقائمة الدول المنتجة للسيارات هذا العام، بعد أن تمكنت من تصنيع 5.7 مليون سيارة، مقابل 7.4 مليون مركبة خلال 2019، بتراجع 22.8%.

وحافظت اليابان على حصتها السوقية من الإنتاج العالمي من السيارات، رغم هبوط معدلات التصنيع بها لتستقر عند مستوى 11%.

ألمانيا

استحوذت ألمانيا على المركز الرابع في ترتيب الدول من حيث إنتاج السيارات خلال 2020، رغم تراجع معدلات التصنيع بنسبة 32.6%.

وتمكنت ألمانيا من تصنيع 2.6 مليون سيارة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر 2020، مقابل 3.8 مليون وحدة منتجة خلال الفترة ذاتها من العام الماضى.

واستطاعت ألمانيا الاستحواذ على حصة تصل إلى 4.9% من الإنتاج العالمي من السيارات هذا العام، مقابل 5.6% فى 2019.

كوريا الجنوبية

حلّت كوريا الجنوبية فى المركز الخامس بإنتاجها 2.5 مليون سيارة هذا العام، مقابل 2.9 مليون وحدة العام الماضى، بتراجع 12.6%.

ورغم تراجع معدلات إنتاج السيارات بكوريا الجنوبية، فإنها استطاعت تحقيق نمو فى حصتها السوقية من الإنتاج العالمي من المركبات.

وبلغت حصة كوريا الجنوبية السوقية خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى 4.9%، مقارنة بحصتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، والتى قدرت بـ4.3%.

المكسيك

استحوذت المكسيك على المركز السادس فى قائمة الدول الأعلى إنتاجًا للسيارات فى 2020، بإجمالى 2.2 مليون سيارة، بتراجع 29.1%.

وهيمنت المكسيك على حصة تصل إلى 4.2% من إنتاج العالم من السيارات هذا العام، مقابل 4.6% فى عام 2019.

الهند

حصدت الهند المركز السابع بقائمة دول العالم الأكثر إنتاجًا للسيارات فى 2020، بإجمالى 2.2 مليون سيارة، مقابل 3.5 مليون وحدة منتجة فى 2019، بتراجع 38.4%.

واستحوذت الهند على حصة سوقية تصل إلى 4.2% من إنتاج العالم من السيارات، مقابل 5.2% فى عام 2019.

إسبانيا

استطاعت إسبانيا الاستحواذ على المركز الثامن فى قائمة الدول الأعلى إنتاجًا للسيارات خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي.

وبلغ إنتاج إسبانيا من السيارات «الملاكي- التجاري» خلال 2020 ما يقرب من 1.5 مليون سيارة، مقابل 2.1 مليون مركبة، بتراجع 27.7%.

وتمكنت إسبانيا من اقتناص حصة سوقية تصل إلى 3% من إنتاج العالم من السيارات، مقابل 3.2% خلال العام الماضي.

البرازيل

حلت البرازيل فى المركز التاسع فى قائمة الدول الأعلى من حيث إنتاج المركبات فى العالم، بإجمالى 1.3 مليون سيارة، بتراجع 41.1%.

واستحوذت البرازيل على حصة سوقية تصل إلى 2.6% من الإنتاج العالمي من السيارات خلال الشهور التسعة الأولي من 2020، مقابل 3.3% في عام 2019.

كندا

حصلت كندا على المركز العاشر فى قائمة دول العالم من حيث إنتاج السيارات خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي.

وتمكنت كندا من إنتاج 964.7 ألف سيارة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر 2020، مقابل 1.5 مليون سيارة فى 2019، بتراجع 33.5%.

وهبطت حصة كندا السوقية من إنتاج العالم من السيارات لتصل إلى 1.9% خلال العام الحالى، مقابل 2.1% بنهاية سبتمبر 2019.