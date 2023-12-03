إنتاج الصين من الهواتف المحمولة يسجل 1.25 مليار وحدة خلال 10 شهور

أظهرت بيانات أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات فى الصين انتعاشا قويا في صناعة المعلومات الإلكترونية بالبلاد خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، بحسب وكالة شينخوا.

وعلى وجه التحديد، بلغ إنتاج الصين من الهواتف المحمولة 1.25 مليار وحدة، بزيادة 1.6 % عن نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت القيمة المضافة الصناعية للشركات الكبرى في القطاع بنسبة 1.7 % على أساس سنوي خلال الفترة المذكورة، بوتيرة أسرع بمقدار 0.3 نقطة مئوية عن الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، وفقا للوزارة.

وارتفعت استثمارات الأصول الثابتة في القطاع بنسبة 9.6 % على أساس سنوي، بزيادة 0.7 نقطة مئوية عن الاستثمار في القطاع الصناعي بأكمله.

وخلال الفترة نفسها، بلغت إيرادات التشغيل المجمعة للشركات الكبرى في القطاع 12.1 تريليون يوان (حوالي 1.7 تريليون دولار أمريكي)، بانخفاض 2.9 % على أساس سنوي، وقد تقلص هذا الانخفاض بنسبة 0.5 نقطة مئوية عما كان عليه في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام، حسبما أظهرت البيانات.