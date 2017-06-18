إنبي يكتفي بثلاثية في الاتحاد.. والمقاولون يتغلب على دجلة بهدف

علي المصري:أكرم فريق الكرة بنادي إنبي، وفادة ضيفه الاتحاد السكندري، بعدما تغلب عليه بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين علي ملعب بتروسبورت، في ختام لقاءات الأسبوع 31 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.افتتح عمرو مرعي أهداف اللقاء لأصحاب الارض في الدقيقة 28، ق

علي المصري:

أكرم فريق الكرة بنادي إنبي، وفادة ضيفه الاتحاد السكندري، بعدما تغلب عليه بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين علي ملعب بتروسبورت، في ختام لقاءات الأسبوع 31 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

افتتح عمرو مرعي أهداف اللقاء لأصحاب الارض في الدقيقة 28، قبل أن يضيف صلاح سليمان الهدف الثاني في الدقيقة 52، وتكفل محمد عطوة بتسجيل الهدف الثالث في مرمي الضيوف بالخطأ في شباكة عند الدقيقة 63.

بهذا الفوز الكبير، يقفز إنبي للمركز الحادي عشر في جدول ترتيب المسابقة، بعدما رفع رصيده للنقطة 38، ورغم الهزيمة، حافظ الاتحاد السكندري علي المركز السابع، برصيد 43 نقطة، بعدما لعبت نتائج تلك الجولة لصالحه، حيث خسر منافسوه المباشرون خلالها.

وفي مباراة أخرى، أقيمت ضمن نفس المرحلة، وفي ذات التوقيت، تغلب المقاولون العرب، علي ضيفه وادي دجلة بهدف نظيف، في المباراة التي خاضها أحمد حسام “ميدو” المدير الفني للفريق الدجلاوي، بعدد كبير من البدلاء، بعدما قرر إراحة الأساسيين.

سجل هدف اللقاء الوحيد، محمد فاروق في الدقيقة 12 من عمر اللقاء، الذي أقيم علي ستاد “عثمان أحمد عثمان”، بالجبل الأخضر، في ختام لقاءات الجولة الواحد والثلاثون للدوري العام.

بتلك النتيجة، يرتفع رصيد ذئاب الجبل للنقطة 41، ويتقاسم المركز التاسع مع طلائع الجيش، الذي يتقدم بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد الفريق الدجلاوي، عند 37 نقطة، وتراجعرالفريق للمركز الثاني عشر، في جدول ترتيب الدوري المصري، بعد فوز إنبي علي الاتحاد السكندري.