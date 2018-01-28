إنبي يستهدف جعل صلاح محسن أغلي لاعب محلي

- الزمالك يعرض 20 مليون ولاعبين.. وخشب يطلب 50 مليونعلي المصرييستهدف مجلس إدارة نادي إنبي، برئاسة المهندس علاء خشب، جعل صلاح محسن مهاجم الفريق اﻷول لكؤة القدم بابنادي البترولي، أغلي لاعب محلي في تاريخ الكرة المصرية.وأرسل مجلس الزمالك برئاسة مرتضي منصور عرض ضخم لنظسره في مجلس إنبي م

– الزمالك يعرض 20 مليون ولاعبين.. وخشب يطلب 50 مليون

علي المصري



يستهدف مجلس إدارة نادي إنبي، برئاسة المهندس علاء خشب، جعل صلاح محسن مهاجم الفريق اﻷول لكؤة القدم بابنادي البترولي، أغلي لاعب محلي في تاريخ الكرة المصرية.

وأرسل مجلس الزمالك برئاسة مرتضي منصور عرض ضخم لنظسره في مجلس إنبي من أجل الحصول على خدمات اللاعب الشاب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشف مصدر بنادي الزمالك عن أن إدارة القلعة البيضاء عرضت إعارة كلا من باسم مرسي ومحمد إبراهيم حتى نهاية الموسم الجاري مجانا ودفع مبلغ 20 مليون جنيه بجانب نسبة 20% من إعادة البيع لاتمام الصفقة.

ويدرس مسئولو نادي انبي العرض خلال الساعات الجارية والذي يضغط الزمالك من أجل تنفيذه بأسرع وقت ممكن.

ومن جهته رحب إيهاب جلال المدير الفني للزمالك موافقته باتمام الصفقة بهذا الاتفاق مؤكدا للقلعة البيضاء أن صلاح محسن سيكون أفضل لاعب في الموسم الجاري.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات الجارية تطور في المفاوضات بين الجانبين خاصة أن النادي الأهلي توقف بسبب المبالغه في مطالب إنبي المالية لرحيل اللاعب.

من جانبه، كشف مرتضي منصور عن صعوبة تعاقد مسئولي النادي مع مهاجم إنبي، حيث تريد اﻹدارة البترولية 50 مليون جنيه في اللاعب، وهذا رقم كبير للغاية، ونحن في السوق المصري نتحدث في 15 مليون كأقصي تقدير، ومبالغ اللاعبين تتراوح مابين 7 و 10 ملايين جنيها.

وشدد منصور علي أنه تحدث مع علاء خشبة رئيس إنبي، من أجل التعاقد مع المهاجم الشاب خلال فترة الإنتقالات الحالية، لأنه عندما يرغب في ضم لاعب يذهب من الباب وليس من جهة أخري كما يفعل البعض.

الجدير بالذكر أن الزمالك أبرم عدة صفقات شتوية، حيث ضم ثنائي مصر المقاصة عماد فتحي والغاني نانا بوكو بالإضافة لعودة اسلام جمال بعد قطع إعارته مع نادي بتروجيت، والتعاقد مع الدولي التونسي حمدي النقاز ومحمد عبد الغني مدافع فريق مصر، ومحمد عنتر مهاجم الأسيوطي سبورت.