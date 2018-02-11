إنبى يعين خالد متولى مديرا فنيا ويشكو جلال للجبلاية

على المصرى: قال المهندس علاء خشب، رئيس مجلس إدارة نادى إنبى، إنه تمت الموافقة على الاستقالة التى تقدم بها طارق عبدالله المدير الفنى للفريق البترولى، ومساعده محمد إسماعيل، المدرب العام من القيادة الفنية للفريق، عقب الخسارة أمام الرجاء بثلاثة أهداف دون رد، في الدوري المصري الممتاز.وكلف

على المصرى:

قال المهندس علاء خشب، رئيس مجلس إدارة نادى إنبى، إنه تمت الموافقة على الاستقالة التى تقدم بها طارق عبدالله المدير الفنى للفريق البترولى، ومساعده محمد إسماعيل، المدرب العام من القيادة الفنية للفريق، عقب الخسارة أمام الرجاء بثلاثة أهداف دون رد، في الدوري المصري الممتاز.

وكلف مجلس إدارة إنبى خالد متولى، بمهمة المدير الفنى، على أن يعاونه سيد ياسين كمدرب عام، وهانى عبدالله مدرباً، وخالد خليل مدرباً لحراس المرمى، بالإضافة إلى مخطط أحمال جار الإتفاق معه.

وكان عبد الناصر محمد، مدير الكرة بالنادى البترولى، قد قام بتوقيع غرامة مالية فورية 30 ألف جنيه علي كل لاعب شارك في مباراة الرجاء، عقب نهاية اللقاء، مع إيقاف كل المستحقات المالية للاعبين لحين تحسن النتائج.

في سياق آخر، قرر مجلس إنبي، التقدم بشكوى ضد إيهاب جلال، المدير الفني الحالي للزمالك، ومدرب الفريق السابق لاتحاد الكرة، بسبب عدم سداد قيمة الشرط الجزائي للنادي ومقدم التعاقد بعد فسخ تعاقده، بعدما طلب النادى من مديره الفنى السابق سداد قيمة الشرط الجزائي، ومقدم التعاقد في أكثر من مرة، إلا أنه تأخر في سداد 580 ألف جنيه.