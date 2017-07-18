إنبى تنهى مشروع تخزين وتصدير الغاز المسال لشركة ياسرف

المال ـ خاصانتهت شركة إنبي، من أعمال مشروع تخزين، وتصدير الغاز النفطى المسال "LPG"، المنتج من مصفاة "ياسر ف".وكانت شركة "ياسرف" أسندت إلى شركة إنبى المشروع فى مايو 2015، بنظام المقاول العام "تسليم المفتاح".وقال مصدر مسئول فى شركة إنبى لـ"المال"، إإن نطاق أعمال الشركة يتضمن تنفيذ الخدمات الفنية

المال ـ خاص

انتهت شركة إنبي، من أعمال مشروع تخزين، وتصدير الغاز النفطى المسال “LPG”، المنتج من مصفاة “ياسر ف”.

وكانت شركة “ياسرف” أسندت إلى شركة إنبى المشروع فى مايو 2015، بنظام المقاول العام “تسليم المفتاح”.

وقال مصدر مسئول فى شركة إنبى لـ”المال”، إإن نطاق أعمال الشركة يتضمن تنفيذ الخدمات الفنية، من تصميمات أولية، وتفصيلية، وأعمال التوريدات، والإنشاءات، وتجارب ما قبل التشغيل.

ويضم المشروع وحدة قياس، وتحكم، ومبنى تحليل، وصمامات، وأعمال مواسير داخل شركة “ياسرف” وشركة أرامكو للغاز الطبيعى المسال.

كما تتضمن أعمال الإنشاءات، الربط، والتعديلات على أنظمة التحكم، ومحطة الكهرباء، والاتصالات، ومنع الخسائر بالمصفاة، لاستيعاب متطلبات المشروع الجديد.

يذكر أن إنبى أتمت أعمال التصميمات الأولية لنفس المشروع، واقترحت بديلًا أفضل فنياً، وأقل تكلفة، ما يحقق البرنامج الزمنى الحرج للتنفيذ الخاص بالمشروع.

وقال مصدر مسئول فى شركة “ياسرف”، إن إنبى أتمت المشروع بجودة عالية وتميز للأعمال المنفذة بالمشروع، كما أن مشروع “LPG”، الخامس بين شركتى أرامكو، و”ياسرف”، ما يمثل امتدادًا للتعاون مع شركة أرامكو السعودية، بمدينة ينبع، بعد المشروع الرئيسى مستودعات التخزين، ومشروع إمداد الزيت الخام بمحطة “ياسرف” ومشروع الطرق والأعمال التكميلية، ومشروع تحسين خواص الجازولينن ما يعكس ثقة العميل فى قدرات شركة إنبي، وإمكاناتها، ما يمثل جزء من خطة الشركة لتنمية أعمالها خارج مصر.