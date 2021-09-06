«إنبى» تقتحم 3 أسواق جديدة

تستهدف شركة إنبى فتح مجالات عمل جديدة فى عدد من الأسواق والدول الواعدة، من أبرزها السودان وعمان والجزائر .

وقالت مصادر وثيقة الصلة بالشركة لـ«المال» إن «إنبى» تسعى أيضا للتوسع فى الأسواق التى تعمل بها، وحققت بها مشروعات ناجحة على غرار المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

ولفتت المصادر إلى إن شركة إنبى إستطاعت الوفاء بكافة التزاماتها وتسليم مشروعاتها فى الدول العربية طبقا للجداول الزمنية المحددة خلال الفترة الماضية، وذلك رغم كافة التحديات التى واجهتها مصر والعالم فى ظل جائحة كورونا.

وأكدت أن الشركة تسعى حاليا بكافة مجهوداتها للإنتهاء من تنفيذ وتسليم مشروعاتها الجارى تنفيذها حاليا فى السوق المحلية والخارجية.

ووفقا لتقرير صادر عن وزارة البترول، حصلت «المال» على نسخة منه، تنفذ شركة إنبى خلال الفترة الراهنة بتنفيذ حزمة مشروعات كمقاول عام مع شركة أرامكو السعودية وشركة عمليات الخفجى.

يشار إلى أن شركة إنبى وقعت مؤخرا إتفاقية طويلة الأجل لمدة 6 سنوات قابلة للتجديد بنفس المدة مع شركة أرامكو السعودية لتنفيذ المشروعات البترولية التابعة لـ«الأخيرة» من خلال نظام الأمر المباشر أو الطرح على عدد محدود من المقاولين.

وبخلاف السعودية، تنفذ شركة إنبى حاليا مشروعا آخر بقطاع البترول لصالح «شركة أدنوك البحرية»، بنظام تسليم المفتاح كمقاول عام، وفقا لتقرير “البترول”.

ويتضمن عمل الشركة تقديم كافة الخدمات الفنية لأعمال التصميمات الهندسية التفصيلية وخدمات التوريدات والإنشاءات ومرحلة تجارب التشغيل، ويتم تنفيذ ذلك من خلال تواجد طاقم العمل من مهندسى إنبى وطاقم عمل شركة أدنوك البحرية فى فرع الشركة بأبوظبى.

وعلى صعيد السوق المحلية، تنفذ الشركة مشروع توسعات مصفاة ميدور بالأسكندرية، الذى يستهدف زيادة طاقات «ميدور» بنسبة %60.

كما تنفذ مشروع أعمال التركيبات لمجمع بيوت الزراعات المحمية بقطاع اللاهون للشركة الوطنية للزراعات المحمية، والذى يهدف إلى تنفيذ أعمال الإنشاءات المتكاملة لمجمع الصوب الزراعية وفقا للطراز الأسبانى متوسط التكنولوجيا والطراز المصرى على مساحة 16500 فدان.

وبحسب تقرير «البترول» شهد العام الماضى قيام شركة إنبى بتنفيذ حزمة مشروعات، أبرزها مشروع مجمع أسيوط للتكسير الهيدروجينى لصالح أسيوط الوطنية لتصنيع البترول كمقاول باطن لشركة تكنيب الإيطالية.

ويهدف المشروع إلى إنشاء مجمع التكسير الهيدروجينى لتحويل المنتجات منخفضة القيمة «المازوت» إلى منتجات عالية القيمة «ديزل ونافتا وبوتاجاز»، كأحد المشروعات القومية فى مجال تكرير البترول.

ومن ضمن المشروعات المحلية ،التى نفذتها الشركة أيضا مشروع توسعات المستودعات التخزينية للهيئة المصرية العامة للبترول الذى يهدف إلى إنشاء مجمعات لتخزين النفط الخام لزيادة السعة التخزينية الإجمالية بحوالى 32 مليون برميل، ضمن رؤية الوزارة فى تأمين المخزون الاستراتيجى للمنتجات البترولية فى مصر.