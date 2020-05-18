وأوضح رئيس مدينة مرسي مطروح باننا مستمرون في أعمال الصيانة ورفع كفاءة الأعمدة بطريق عجيبة القصر لانارة الطريق وصيانة الكابلات بالتنسيق مع شركة كهرباء البحيرة بنطاق المدينة طبقا لجدول زمني محدد .

شهدت مدينة مرسى مطروح إنارة طريق كليوباترا حتي شاطئ الغرام ومدخل كورنيش الأبيض، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بإنهاء أعمال الإنارة العامة وصيانة الأعمدة والكابلات بكورنيش المدينة .



وقال اللواء وليد المعداوي رئيس مدينة مرسي مطروح ، إن إدارة الإنارة العامة بمجلس المدينة تقوم بالمرور على كافة الأعمدة بكورنيش المدينة لسرعة إنهاء أعمال الصيانة المطلوبة قبل بداية الصيف وتوفير المهمات المطلوبة واحتياجات الإنارة .

وأكد المعداوي أنه تمت صيانة الكابلات وإنارة أعمدة الإنارة من مدخل طريق كليوباترا حتي شاطئ الغرام ومدخل كورنيش الأبيض الجديد قبل بداية موسم الصيف ضمن خطة المدينة في الإنارة العامة .

وأوضح رئيس مدينة مرسي مطروح بأننا مستمرون في أعمال الصيانة ورفع كفاءة الأعمدة بطريق عجيبة القصر لإنارة الطريق وصيانة الكابلات بالتنسيق مع شركة كهرباء البحيرة بنطاق المدينة طبقا لجدول زمني محدد .

إدارة الإنارة تقوم بحل شكاوي المواطنين

وأشار إلى أن إدارة الإنارة العامة تقوم بحل كافة شكاوي المواطنين الخاصة بالإنارة الواردة إلينا من بوابة شكاوي مجلس الوزراء وصفحة مدينة مرسى مطروح الرسمية علي “فيسبوك” وغرفة العمليات علي رقم 046493105 لتقديم الحلول الفورية في حدود الإمكانيات المتاحة لمجلس المدينة.