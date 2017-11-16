إنارة طريق القاهرة السويس المواجه لبدر بكشافات الليد ​

بدور إبراهيم : صرح المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، بأن أجهزة المدن الجديدة تشهد نشاطاً مكثفاً في المشروعات الخدمية، وتوفير فرص الاستثمار المختلفة. ففي مدينة بدر، قال المهندس عادل إبراهيم الدسوقي، رئيس جهاز تنمية المدينة، إنه تم الانتها

بدور إبراهيم : صرح المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، بأن أجهزة المدن الجديدة تشهد نشاطاً مكثفاً في المشروعات الخدمية، وتوفير فرص الاستثمار المختلفة.



ففي مدينة بدر، قال المهندس عادل إبراهيم الدسوقي، رئيس جهاز تنمية المدينة، إنه تم الانتهاء من إنارة طريق القاهرة / السويس، من واجهة مدينة بدر ابتداءً من مدينة هليوبوليس، وحتى الطريق الدائري الإقليمي، و تم تركيب كشافات الليد ١٤٥ وات بـ600 عامود، والتي توفر إضاءة عالية بيضاء موفرة للطاقة.



وفي مدينة الفيوم الجديدة، أكد المهندس أشرف عبدالرحمن عبدالله، رئيس جهاز تنمية المدينة، أنه تم بيع 6 محال بالسوق التجارية الإدارية بالحى الثالث بابنى بيتك، موضحاً أن الأسعار تراوحت بين 12800 و15200 جنيه للمتر المربع، كما تم بيع وحدة إدارية بسعر 6000 جنيه للمتر المربع.