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«إم جي ZS» تقود مبيعات السيارات الرياضية «الكروس أوفر» في مصر (جراف)

خلال 8 أشهر
أحمد عوض 10:01 م, الأحد, 3 أكتوبر 21 10:01 م, الأحد, 3 أكتوبر 21

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تصدرت «إم جي ZS» مبيعات السيارات الرياضية فئة «الكروس أوفر- SUV B» فى السوق المحلية، بعدما تمكنت من بيع 3955 مركبة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وجاءت «بيجو 2008» فى المرتبة الثانية بإجمالى بيع 1066 مركبة، تبعتها «أوبل كروس لاند» فى المركز الثالث بنحو 941 سيارة.

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وحلت «جيب رينيجيتد» فى المرتبة الرابعة مسجلة نحو 561 سيارة، تلتها «ستروين C3» فى المركز الخامس بإجمالى 484 مركبة.

فى المقابل، صعدت «نيسان جوك» للمرتبة السادسة بقائمة مبيعات السيارات الرياضية الكروس أوفر «SUV-B» بعدما تمكنت من تسويق 446 سيارة، تبعتها «هيونداي كريتا» فى المركز السابع بواقع 385 مركبة.

وحلت «شانجان CS15» فى المرتبة الثامنة بعدما حقت بيع 293 سيارة، تلتها «فيات 500X» في المركز التاسع بنحو 221 مركبة.

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وظهرت «فورد ايكو سبورت» فى المرتبة العاشرة بقائمة مبيعات السيارات الرياضية فئة الكروس أوفر «SUV – B» فى مصر، مسجلة بيع 127 مركبة، خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضى.

يوضح الجراف التفاعلي التالي؛ قائمة الطرازات الرياضية «الكروس أوفر» الأكثر مبيعًا في مصر خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضى:

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بقلم أحمد عوض

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