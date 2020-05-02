«إم جي ZS» تقتنص 55% من مبيعات السيارات «الكروس أوفر» في مصر (جراف)

بعد تمكنها من بيع 1088 مركبة

اقتنص طراز «إم جي ZS» النصيب الأكبر من مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» فئة «الكروس أوفر»، بحصة سوقية 55.4% بعد أن تمكنت من بيع 1088 مركبة في السوق المحلية، من إجمالي مبيعات تلك الفئة التي بلغت 1964 وحدة خلال الربع الأول من العام الحالي.

وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، جاء طراز “فورد ايكو سبورت” في المرتبة الثانية بقائمة أكثر السيارات مبيعًا الرياضية من فئة “الكروس أوفر”، مستحوذة على حصة سوقية 11.9% بواقع 233 مركبة خلال تلك الفترة.

وحلت أوبل كروس لاند في المرتبة الثالثة مسجلة حصة سوقية 10% التي تمكنت بيع 196 سيارة، تبعتها «جيب رينيجيتد» في المركز الرابع بحصة بلغت 8% بإجمالي بيع 157 مركبة.

واحتلت «هيونداي كريتا» المرتبة الخامسة بقائمة مبيعات السيارات فئة “الكروس أوفر” مستحوذة على حصة سوقية 3.9% مسجلة بيع 77 سيارة، تبعتها «بيجو 2008» في المركز السادس بحصة بلغت 3.8% محققة بيع 76 سيارة.

وحصد طراز «فيات 500X» المرتبة السابعة بحصة سوقية 3.6% بعد أن استطاعت بيع 70 سيارة، تلتها «سيتروين C3» في المركز الثامن بحصة بلغت 2.5% محققة بيع 49 سيارة.

وتمركزت «هوندا HRV» فى المرتبة التاسعة بعد أن استحوذت على حصة سوقية 0.9% محققة بيع 17 مركبة.

واحتلت هيونداي “كونا” في المركز العاشر بقائمة مبيعات السيارات الرياضية فئة “الكروس أوفر” مسجلة حصة سوقية 0.1% بواقع بيع سيارة واحدة فقط خلال تلك الفترة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ قائمة أكثر السيارات الرياضية فئة “الكروس أوفر” مبيعًا في السوق المحلية خلال الشهور الثلاثة الأولي من العام الحالي: