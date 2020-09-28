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«إم جي ZS» تقتنص نصف مبيعات السيارات الكروس أوفر في مصر خلال 8 شهور (جراف)

بعد تمكنها من تسويق 2540 مركبة
أحمد عوض 10:27 م, الأثنين, 28 سبتمبر 20 10:27 م, الأثنين, 28 سبتمبر 20

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اعتلت «إم جي ZS» قمة مبيعات السيارات الرياضية فئة “الكروس أوفر” بعدما أن استحوذت على حصة سوقية 50% مسجلة بيع 2540 مركبة، من إجمالي مبيعات تلك الفئة التي بلغت 5 آلاف و34 وحدة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى؛ وفقًا للاحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وجاءت “أوبل كروس لاند” فى المرتبة الثانية بقائمة مبيعات السيارات الرياضية بحصة سوقية 15.7%، بعد تمكنها من بيع 790 وحدة خلال تلك الفترة.

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وصعدت «جيب رينيجيتد» للمرتبة الثالثة بعد استحوذت على حصة سوقية 9.4% مسجلة بيع 472 سيارة، فيما تراجعت «فورد ايكو سبورت» في المركز الرابع بحصة بلغت 7.8% بواقع 393 مركبة، من إجمالي مبيعات تلك الفئة.

حافظت «سيتروين C3» على تمركزها فى المرتبة الخامسة بقائمة مبيعات سيارات الركوب الرياضية «الكروس أوفر» مستحوذة على حصة سوقية 7.2% محققة بيع 362 سيارة، أعقبتها «فيات 500X» في المركز السادس بصحة بلغت 4.5% بإجمالي بيع 225 سيارة.

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تمركزت «هيونداي كريتا» فى المرتبة السابعة بحصة سوقية 3% بعد أن استطاعت بيع 153 سيارة، تلتها «بيجو 2008» في المركز الثامن بحصة بلغت 1.6% محققة بيع 81 سيارة.

وظهرت «هوندا HRV» فى المرتبة التاسعة في قائمة مبيعات السيارات الرياضية «الكروس أوفر»، مستحوذة على حصة سوقية 0.3% محققة بيع 17 مركبة.

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ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ قائمة مبيعات سيارات الركوب الرياضية فئة «الكروس أوفر» الأكثر مبيعًا في السوق المحلية خلال أول 8 شهور من العام الحالي:

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بقلم أحمد عوض

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