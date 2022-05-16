«إم جي ZS» تزيح «شيري أريزو 5» من صدارة تراخيص السيارات الصينية في مصر

أزاحت «إم جي ZS» منافستها «شيرى أريزو 5» من صدارة تراخيص السيارات الصينية في مصر خلال أبريل الماضي، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 779 مركبة في مختلف وحدات المرور.
فيما تراجعت «شيرى أريزو 5» للمرتبة الثانية بقائمة الطرازات الصينية الأكثر ترخيصًا في مصر مسجلة نحو 676 سيارة.
يذكر أن «شيرى أريزو 5» كانت تصدرت قوائم تراخيص السيارات الصينية في مصر خلال مارس الماضي.
بحسب البيانات المعلنة عن الإدارة العامة للمرور، حلت «شيرى تيجو 3» فى المرتبة الثالثة بعدما تمكنت من تسجيل نحو 474 مركبة، تلتها «إم جى HS» فى المركز الرابع بواقع 440 سيارة.
وحصدت «شيرى تيجو 7» فى المرتبة الخامسة بإجمالي ترخيص 422 مركبة، تلتها «إم جي 5» في المركز السادس بنحو 306 سيارات.
وظهرت «إم جي 6» في المرتبة السابعة بترخيص 212 مركبة، تبعتها طراز «جيتور X70» في المركز الثامن بواقع 154 وحدة.
واحتلت «بي واي دي F3» في المرتبة التاسعة بعدما تمكنت من ترخيص 125 مركبة، تلتها «جيلى أوكافانجو» فى المركز العاشر مسجلة نحو 110 مركبات.
واحتلت «جيتورX95 » المرتبة الحادية عشرة مسجلة نحو 96 سيارة، تلتها «هافال جولايون» فى المركز الثانى عشر بواقع 88 مركبة.
وظهرت «بايك X3» فى المرتبة الثالثة عشرة بعدما تمكنت من تسجيل 74 مركبة، تلتها «DFSK جلوري» فى المركز الرابع عشر بواقع 72 مركبة.
وتمركزت «جاك J7» فى المرتبة الخامسة عشرة بقائمة الطرازات الصينية الأكثر ترخيصًا فى مصر بإجمالى نحو 61 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.
ويوضح الجدول التالي؛ ترتيب السيارات الصينية الأكثر ترخيصًا فى مصر خلال أبريل الماضى:
|م
|الطراز
|عدد السيارات المرخصة
|1
|إم جى ZS
|779
|2
|شيرى أريزو 5
|615
|3
|شيرى تيجو 3
|511
|4
|إم جى HS
|440
|5
|شيرى تيجو 7
|422
|6
|إم جى 5
|306
|7
|إم جى 6
|212
|8
|جيتور X70
|154
|9
|بى واى دى F3
|125
|10
|جيلى أوكافانجو
|110
|11
|جيتور X95
|96
|12
|هافال جولايون
|88
|13
|بايك X3
|74
|14
|DFSK جلوري
|72
|15
|جاك J7
|61
|16
|جيلى كول راي
|53
|17
|شانجان ألسفن
|44
|18
|إم جى RX5
|44
|19
|شانجان CS15
|41
إعداد – المال
المصدر: الإدارة العامة للمرور