«إم جي ZS» تزيح «شيري أريزو 5» من صدارة تراخيص السيارات الصينية في مصر

أزاحت «إم جي ZS» منافستها «شيرى أريزو 5» من صدارة تراخيص السيارات الصينية في مصر خلال أبريل الماضي، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 779 مركبة في مختلف وحدات المرور.

فيما تراجعت «شيرى أريزو 5» للمرتبة الثانية بقائمة الطرازات الصينية الأكثر ترخيصًا في مصر مسجلة نحو 676 سيارة.

يذكر أن «شيرى أريزو 5» كانت تصدرت قوائم تراخيص السيارات الصينية في مصر خلال مارس الماضي.

بحسب البيانات المعلنة عن الإدارة العامة للمرور، حلت «شيرى تيجو 3» فى المرتبة الثالثة بعدما تمكنت من تسجيل نحو 474 مركبة، تلتها «إم جى HS» فى المركز الرابع بواقع 440 سيارة.

وحصدت «شيرى تيجو 7» فى المرتبة الخامسة بإجمالي ترخيص 422 مركبة، تلتها «إم جي 5» في المركز السادس بنحو 306 سيارات.

وظهرت «إم جي 6» في المرتبة السابعة بترخيص 212 مركبة، تبعتها طراز «جيتور X70» في المركز الثامن بواقع 154 وحدة.

واحتلت «بي واي دي F3» في المرتبة التاسعة بعدما تمكنت من ترخيص 125 مركبة، تلتها «جيلى أوكافانجو» فى المركز العاشر مسجلة نحو 110 مركبات.

واحتلت «جيتورX95 » المرتبة الحادية عشرة مسجلة نحو 96 سيارة، تلتها «هافال جولايون» فى المركز الثانى عشر بواقع 88 مركبة.

وظهرت «بايك X3» فى المرتبة الثالثة عشرة بعدما تمكنت من تسجيل 74 مركبة، تلتها «DFSK جلوري» فى المركز الرابع عشر بواقع 72 مركبة.

وتمركزت «جاك J7» فى المرتبة الخامسة عشرة بقائمة الطرازات الصينية الأكثر ترخيصًا فى مصر بإجمالى نحو 61 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

ويوضح الجدول التالي؛ ترتيب السيارات الصينية الأكثر ترخيصًا فى مصر خلال أبريل الماضى:

م الطراز عدد السيارات المرخصة 1 إم جى ZS 779 2 شيرى أريزو 5 615 3 شيرى تيجو 3 511 4 إم جى HS 440 5 شيرى تيجو 7 422 6 إم جى 5 306 7 إم جى 6 212 8 جيتور X70 154 9 بى واى دى F3 125 10 جيلى أوكافانجو 110 11 جيتور X95 96 12 هافال جولايون 88 13 بايك X3 74 14 DFSK جلوري 72 15 جاك J7 61 16 جيلى كول راي 53 17 شانجان ألسفن 44 18 إم جى RX5 44 19 شانجان CS15 41

إعداد – المال

المصدر: الإدارة العامة للمرور