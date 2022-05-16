«إم جي ZS» تزيح «شيري أريزو 5» من صدارة تراخيص السيارات الصينية في مصر

خلال أبريل الماضي

«إم جي ZS» تزيح «شيري أريزو 5» من صدارة تراخيص السيارات الصينية في مصر
أحمد عوض

أحمد عوض

10:46 ص, الأثنين, 16 مايو 22

أزاحت «إم جي ZS» منافستها «شيرى أريزو 5» من صدارة تراخيص السيارات الصينية في مصر خلال أبريل الماضي، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 779 مركبة في مختلف وحدات المرور.

فيما تراجعت «شيرى أريزو 5» للمرتبة الثانية بقائمة الطرازات الصينية الأكثر ترخيصًا في مصر مسجلة نحو 676 سيارة.

يذكر أن «شيرى أريزو 5» كانت تصدرت قوائم تراخيص السيارات الصينية في مصر خلال مارس الماضي.

بحسب البيانات المعلنة عن الإدارة العامة للمرور، حلت «شيرى تيجو 3» فى المرتبة الثالثة بعدما تمكنت من تسجيل نحو 474 مركبة، تلتها «إم جى HS» فى المركز الرابع بواقع 440 سيارة.

وحصدت «شيرى تيجو 7» فى المرتبة الخامسة بإجمالي ترخيص 422 مركبة، تلتها «إم جي 5» في المركز السادس بنحو 306 سيارات.

وظهرت «إم جي 6» في المرتبة السابعة بترخيص 212 مركبة، تبعتها طراز «جيتور X70» في المركز الثامن بواقع 154 وحدة.

واحتلت «بي واي دي F3» في المرتبة التاسعة بعدما تمكنت من ترخيص 125 مركبة، تلتها «جيلى أوكافانجو» فى المركز العاشر مسجلة نحو 110 مركبات.

واحتلت «جيتورX95 » المرتبة الحادية عشرة مسجلة نحو 96 سيارة، تلتها «هافال جولايون» فى المركز الثانى عشر بواقع 88 مركبة.

وظهرت «بايك X3» فى المرتبة الثالثة عشرة بعدما تمكنت من تسجيل 74 مركبة، تلتها «DFSK جلوري» فى المركز الرابع عشر بواقع 72 مركبة.

وتمركزت «جاك J7» فى المرتبة الخامسة عشرة بقائمة الطرازات الصينية الأكثر ترخيصًا فى مصر بإجمالى نحو 61 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

ويوضح الجدول التالي؛ ترتيب السيارات الصينية الأكثر ترخيصًا فى مصر خلال أبريل الماضى:

مالطرازعدد السيارات المرخصة
1إم جى ZS779
2شيرى أريزو 5615
3شيرى تيجو 3511
4إم جى HS440
5شيرى تيجو 7422
6إم جى 5306
7إم جى 6212
8جيتور X70154
9بى واى دى F3125
10جيلى أوكافانجو110
11جيتور X9596
12هافال جولايون88
13بايك X374
14DFSK جلوري72
15جاك J761
16جيلى كول راي53
17شانجان ألسفن44
18إم جى RX544
19شانجان CS1541

إعداد – المال

المصدر: الإدارة العامة للمرور

أحمد عوض

أحمد عوض

10:46 ص, الأثنين, 16 مايو 22