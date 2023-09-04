«إم جي ZS» تحتفظ بقمة مبيعات السيارات «الكروس أوفر» للشهر الثالث على التوالي (جراف)

مسجلة نحو 828 مركبة

«إم جي ZS» تحتفظ بقمة مبيعات السيارات «الكروس أوفر» للشهر الثالث على التوالي (جراف)
أحمد عوض

أحمد عوض

11:19 ص, الأثنين, 4 سبتمبر 23

احتفظت «إم جي ZS» بصدارة مبيعات السيارات الرياضية «الكروس أوفر- SUV B» فى مصر، للشهر الثالث على التوالي، بعدما استحوذت على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات تلك الفئة بنسبة 34.8% مسجلة نحو 828 مركبة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى.

وصعدت «كيا إكسيد» للمرتبة الثانية بحصة سوقية 14.1% بإجمالى 335 مركبة، تلتها «أوبل موكا» فى المركز الثالث بنسبة 12.5% بنحو 297 سيارة.

وحصدت «جيلي كول راي» المرتبة الرابعة بحصة سوقية 10% محققة بيع 237 سيارة، تلتها «ستروين C4» فى المركز الخامس مسجلة حصة سوقية 6.8% بنحو 162 مركبة.

وتمركزت «أوبل كروس لاند» فى المرتبة السادسة بحصة سوقية 6.2% مسجلة نحو 147 مركبة، تلتها «جيب رينيجيتد» الكهربائية فى المركز السابع بنسبة 4.8% بعدما تمكنت من تسويق 115 مركبة.

واحتلت «شيفروليه بولت» المرتبة الثامنة بحصة سوقية 2.5% مسجلة بيع 60 مركبة، أعقبتها «نيسان جوك» فى المركز التاسع بنسبة 2.3% بواقع 55 مركبة.

واقتنصت «فورد إيكو سبورت» المرتبة العاشرة بحصة سوقية 2.1% بعدما حققت بيع 49 مركبة، أعقبتها «بيجو 2008» فى المركز الحادي عشر بنسبة 1.6% بنحو 39 سيارة.

وظهرت «سوزوكي جيمني» في المرتبة الثانية عشر بقائمة مبيعات السيارات الرياضية الكروس أوفر «SUV B» مستحوذة على حصة سوقية 1.1% مسجلة نحو 26 مركبة خلال تلك الفترة.

«تويوتا فورتنشر» تسيطر على الرياضية كبيرة الحجم «SUV – D»

سيطرت «تويوتا فورتنشر» على الحصة السوقية الكبرى من مبيعات السيارات الرياضية كبيرة الحجم «D – SUV»، بعدما
استحوذت على حصة سوقية 68.2% مسجلة نحو 683 مركبة خلال الشهور السبعة الأولى من العام لحالى.

وجاءت «جيب جراند شيروكي» فى المرتبة الثانية بقائمة السيارات الرياضية كبيرة الحجم «D – SUV» مستحوذة على حصة سوقية 14.5% محققة بيع 145 مركبة، أعقبتها «جيلي أوكافانجو» فى المركز الثالث بنسبة 10.8% بنحو 108 سيارات.

وظهرت «كيا سورينتو» فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية 3% بعدما حققت بيع 30 سيارة، تلتها «تويوتا برادو» فى المركز الخامس بنسبة 2.7% بواقع 27 مركبة، أعقبتها «شيري تيجو 8» سادسًا بحصة 0.7% بواقع 7 وحدات.

وحلت «شيري تيجو 8 برو» في المرتبة السابعة بقائمة مبيعات السيارات الرياضية كبيرة الحجم «D – SUV» في مصر، مستحوذة على حصة سوقية 0.2% مسجلة نحو مركبتين فقط خلال الفترة من يناير حتى يوليو الماضى.

أحمد عوض

أحمد عوض

11:19 ص, الأثنين, 4 سبتمبر 23