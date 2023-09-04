«إم جي ZS» تحتفظ بقمة مبيعات السيارات «الكروس أوفر» للشهر الثالث على التوالي (جراف)

احتفظت «إم جي ZS» بصدارة مبيعات السيارات الرياضية «الكروس أوفر- SUV B» فى مصر، للشهر الثالث على التوالي، بعدما استحوذت على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات تلك الفئة بنسبة 34.8% مسجلة نحو 828 مركبة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى.

وصعدت «كيا إكسيد» للمرتبة الثانية بحصة سوقية 14.1% بإجمالى 335 مركبة، تلتها «أوبل موكا» فى المركز الثالث بنسبة 12.5% بنحو 297 سيارة.

وحصدت «جيلي كول راي» المرتبة الرابعة بحصة سوقية 10% محققة بيع 237 سيارة، تلتها «ستروين C4» فى المركز الخامس مسجلة حصة سوقية 6.8% بنحو 162 مركبة.

وتمركزت «أوبل كروس لاند» فى المرتبة السادسة بحصة سوقية 6.2% مسجلة نحو 147 مركبة، تلتها «جيب رينيجيتد» الكهربائية فى المركز السابع بنسبة 4.8% بعدما تمكنت من تسويق 115 مركبة.

واحتلت «شيفروليه بولت» المرتبة الثامنة بحصة سوقية 2.5% مسجلة بيع 60 مركبة، أعقبتها «نيسان جوك» فى المركز التاسع بنسبة 2.3% بواقع 55 مركبة.

واقتنصت «فورد إيكو سبورت» المرتبة العاشرة بحصة سوقية 2.1% بعدما حققت بيع 49 مركبة، أعقبتها «بيجو 2008» فى المركز الحادي عشر بنسبة 1.6% بنحو 39 سيارة.

وظهرت «سوزوكي جيمني» في المرتبة الثانية عشر بقائمة مبيعات السيارات الرياضية الكروس أوفر «SUV B» مستحوذة على حصة سوقية 1.1% مسجلة نحو 26 مركبة خلال تلك الفترة.

«تويوتا فورتنشر» تسيطر على الرياضية كبيرة الحجم «SUV – D»

سيطرت «تويوتا فورتنشر» على الحصة السوقية الكبرى من مبيعات السيارات الرياضية كبيرة الحجم «D – SUV»، بعدما

استحوذت على حصة سوقية 68.2% مسجلة نحو 683 مركبة خلال الشهور السبعة الأولى من العام لحالى.

وجاءت «جيب جراند شيروكي» فى المرتبة الثانية بقائمة السيارات الرياضية كبيرة الحجم «D – SUV» مستحوذة على حصة سوقية 14.5% محققة بيع 145 مركبة، أعقبتها «جيلي أوكافانجو» فى المركز الثالث بنسبة 10.8% بنحو 108 سيارات.

وظهرت «كيا سورينتو» فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية 3% بعدما حققت بيع 30 سيارة، تلتها «تويوتا برادو» فى المركز الخامس بنسبة 2.7% بواقع 27 مركبة، أعقبتها «شيري تيجو 8» سادسًا بحصة 0.7% بواقع 7 وحدات.

وحلت «شيري تيجو 8 برو» في المرتبة السابعة بقائمة مبيعات السيارات الرياضية كبيرة الحجم «D – SUV» في مصر، مستحوذة على حصة سوقية 0.2% مسجلة نحو مركبتين فقط خلال الفترة من يناير حتى يوليو الماضى.