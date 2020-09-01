«إم جي ZS» تتصدر مبيعات السيارات الرياضية الكروس أوفر خلال 7 شهور (جراف)

بعد تمكنها من تسويق 2144 مركبة

تصدرت «إم جي ZS» مبيعات السيارات الرياضية فئة “الكروس أوفر” بعدما أن استحوذت على حصة سوقية 53.1% مسجلة بيع 2144 مركبة، من إجمالي مبيعات تلك الفئة التي بلغت 4036 وحدة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى؛ وفقًا للاحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وحلت «فورد ايكو سبورت» فى المرتبة الثالثة بقائمة مبيعات السيارات الرياضية “الكروس أوفر” مسجلة حصة سوقية 9.7% بواقع 393 سيارة، أعقبتها «جيب رينيجيتد» في المركز الرابع بحصة بلغت 8.7% بإجمالى بيع 350 مركبة، من إجمالي مبيعات تلك الفئة.

اقتنصت «سيتروين C3» المرتبة الخامسة بقائمة مبيعات سيارات الركوب «الكروس أوفر» مستحوذة على حصة سوقية 7.5% محققة بيع 302 سيارة، تبعتها «فيات 500X» في المركز السادس بصحة بلغت 4.2% بإجمالي بيع 171 سيارة.

تراجعت «هيونداي كريتا» فى المرتبة السابعة بحصة سوقية 3.7% بعد أن استطاعت بيع 150 سيارة، تلتها «بيجو 2008» في المركز الثامن بحصة بلغت 2% محققة بيع 81 سيارة.

وتمركزت «هوندا HRV» فى المرتبة التاسعة في قائمة مبيعات السيارات الرياضية «الكروس أوفر»، مستحوذة على حصة سوقية 0.4% محققة بيع 17 مركبة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ قائمة مبيعات سيارات الركوب الرياضية فئة «الكروس أوفر» الأكثر مبيعًا في السوق المحلية خلال أول 7 شهور من العام الحالي: