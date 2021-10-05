سيــارات

«إم جي 5» تقود مبيعات السيارات الصينية في مصر

خلال 8 أشهر
أحمد عوض 12:13 ص, الأربعاء, 6 أكتوبر 21 12:13 ص, الأربعاء, 6 أكتوبر 21

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تصدرت «إم جي 5» مبيعات السيارات الصينية في مصر، بعدما تمكنت من بيع 7 آلاف و936 مركبة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى؛ وفقًا للبيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وحلت «بي واي دي F3» في المرتبة الثانية بإجمالى بيع 4449 مركبة، تبعتها «إم جي ZS» في المركز الثالث بنحو 3955 سيارة.

وجاءت «شيري تيجو 7» في المرتبة الرابعة بعدما حققت بيع 3338 سيارة، أعقبتها «شيري أريزو 5» في المركز الخامس بواقع 3102 مركبة.

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وتمركزت «إم جي 6» في المرتبة السادسة بإجمالي بيع 2287 مركبة، تلتها «شيري تيجو» فى المركز السابع بنحو 2006 سيارة.

حصدت «إم جي HS» المرتبة الثامنة بقائمة السيارات الصينية الأكثر مبيعًا في مصر بعدما تمكنت من تسويق 1549 مركبة خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضى.

وظهرت «إم جي RX5» في المرتبة التاسعة بإجمالي بيع 921 مركبة، أعقبتها «شيري تيجو 8» فى المركز العاشرة بواقع 668 وحدة.

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واحتلت «هافال جوليون» المرتبة الحادية عشر مسجلة نحو 493 مركبة، تبعتها «شانجان ألسفن» في المركز الثاني عشر بإجمالى 296 سيارة.

اقتنصت «شانجان CS15» المرتبة الثالثة عشر بعدما تمكنت من بيع 293 سيارة، تلتها «هافال H6» في المركز الرابع عشر مسجلة بيع 205 مركبة.

حلت «شانجان إيدو» في المرتبة الخامسة عشر بقائمة مبيعات السيارات الصينية في مصر، مسجلة نحو 151 مركبة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى.

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ويوضح الجراف التفاعلي التالي، ترتيب السيارات الصينية الأكثر مبيعًا في مصر خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضى:

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بقلم أحمد عوض

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