«إم جي 5» تتصدر مبيعات السيارات الملاكي في مصر خلال أبريل الماضي (جراف)

بعدما تمكنت من تسويق 1437 مركبة

رصدت “المال” قائمة السيارات «الملاكي» الأكثر مبيعًا في مصر خلال شهر أبريل الماضى، وذلك استنادًا إلى البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

اعتلت «إم جي 5» صدارة مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» في مصر، بعدما تمكنت من تسويق 1437 مركبة، خلال تلك الفترة.

وجاءت «تويوتا كورولا» فى المرتبة الثانية مسجلة بيع 1407 مركبة فى السوق المحلية، تلتها «نيسان صني» فى المركز الثالث بإجمالى بيع 1161 مركبة.

وحافظت «فيات تيبو» على تمركزها في المرتبة الرابعة بقائمة السيارات الأكثر مبيعًا في السوق المحلية، بعدما تمكنت من تسليم وبيع 1141 سيارة.

حصدت «كيا سبورتاج» المرتبة الخامسة بإجمالي بيع 907 وحدة، تبعتها «هيونداي توسان» في المركز السادس بواقع 824 مركبة.

واقتنصت «بيجو 3008» المرتبة السابعة بقائمة الطرازات الأكثر مبيعًا فى مصر مسجلة بيع 577 سيارة، أعقبتها «شيفروليه أوبترا» في المركز الثامن بنحو 547 وحدة.

في المقابل، صعدت «هيونداي إلنترا CN7» للمرتبة التاسعة بعدما حققت بيع 543 سيارة، تلتها «بي واي دي F3» فى المركز العاشر بإجمالى بيع 468 وحدة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي، قائمة السيارات الأكثر مبيعًا في مصر خلال أبريل الماضى: