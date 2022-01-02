«إم جي 5» تتربع على عرش مبيعات السيارات الصينية في مصر خلال 11 شهرًا (جراف)

بعدما تمكنت من تسويق 9.8 ألف مركبة

اعتلت «إم جي 5» صدارة مبيعات الطرازات الصينية في مصر، بعدما تمكنت من بيع 9 آلاف و868 مركبة خلال الـ11 شهرًا الأولى من العام الحالى، وفقًا للبيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وجاءت «بي واي دي F3» في المركز الثاني بإجمالى بيع 6 آلاف و200 سيارة، فيما تراجعت «إم جي ZS» للمركز الثالث مسجلة نحو 5 آلاف و984 سيارة.

وحلت «شيري تيجو 7» في المرتبة الرابعة بعدما حققت بيع 4871 مركبة.، أعقبتها «شيري أريزو 5» في المركز الخامس بواقع 4714 مركبة.

وحصدت «شيري تيجو 3» المرتبة السادسة بإجمالي نحو 3314 مركبة، تلتها «إم جي 6» فى المركز السابع بنحو 2778 سيارة.

وظهرت «إم جي HS» في المرتبة الثامنة بقائمة مبيعات السيارات الصينية في مصر بعدما تمكنت من بيع 2299 مركبة خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر الماضى.

واقتنصت «إم جي RX5» المرتبة التاسعة بإجمالي بيع 1155 مركبة، أعقبتها «شيري تيجو 8» فى المركز العاشرة بواقع 1085 وحدة.

واحتلت «هافال جوليون» المرتبة الحادية عشر بعدما تمكنت من تسويق 1023 مركبة، تبعتها «شانجان ألسفن» في المركز الثاني عشر بواقع 763 سيارة.

وتمركزت «شانجان CS15» في المرتبة الثالثة عشر بنحو 556 سيارة، تلتها «شانجان إيدو» في المركز الرابع عشر مسجلة بيع 491 مركبة.

وجاءت «هافال H6» في المرتبة الخامسة عشر بقائمة الطرازات الصينية الأكثر مبيعًا في مصر، بإجمالى نحو 311 مركبة خلال الـ11 شهرًا الأولى من العام الماضى.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي، ترتيب السيارات الصينية الأكثر مبيعًا في مصر خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر الماضى: