«إم جي» على رأس قوائم تراخيص السيارات «الملاكي» في مصر خلال أبريل (جراف)

اعتلت العلامة الصينية «إم جي» قوائم تراخيص السيارات «الملاكي» في مصر بعدما تمكنت من تسجيل 1759 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال شهر أبريل الماضى.

وبحسب التقرير الصادر عن الإدارة العامة للمرور، جاءت «شيري» في المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات «الملاكي» مسجلة نحو 1691 سيارة خلال تلك الفترة.

وحلت «نيسان» في المرتبة الثالثة بعدما تمكنت من ترخيص 1519 سيارة، تلتها «هيونداي» في المركز الرابع بنحو 1349 وحدة.

وحلت «تويوتا» المرتبة الخامسة بإجمالى نحو 1172 مركبة بمختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

وظهرت «سوزوكي» في المرتبة السادسة بإجمالى ترخيص 819 مركبة، تلتها «كيا» و«شيفروليه» في المركزين السابع – والثامن بنحو 611 سيارة لكل منهما.

وحلت بعدها «رينو» و«بيجو» – مكرر- بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات في مصر مسجلة نحو 584 سيارة لكل منهما، أعقبتها «أوبل» بواقع 584 مركبة.

بحسب البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، بلغ إجمالى عدد سيارات الركوب «الملاكي» المرخصة فى مصر نحو 14 ألفًا و694 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ ترتيب العلامات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات «الملاكي» في مصر خلال أبريل الماضى: