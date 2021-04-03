«إم جي» تقود مبيعات السيارات «الملاكي» خلال يناير وفبراير (جراف)

بعدما استحوذت على حصة سوقية 13.7%

قادت العلامة الصينية “إم جي” مبيعات السيارات “الملاكي” فى مصر، بعدما استحوذت على حصة سوقية 13.7% بإجمالي بيع 4285 وحدة، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وجاءت “نيسان” فى المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع سيارات الركوب “الملاكي” مسجلة حصة سوقية 12.2% مسجلة بيع 3823 وحدة.

حصدت “هيونداي” المرتبة الثالثة بعدما اقتصنت حصة سوقية 10.3% بإجمالي بيع 3231 وحدة، تلتها “تويوتا” في المركز الرابع بحصة بلغت 10.3% بنحو 3215 وحدة.

في المقابل، صعدت العلامة التجارية “بيجو” للمرتبة الخامسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا في قطاع السيارات الملاكي بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية 6.1% محققة بيع 1897 سيارة.

وحلت “كيا” فى المرتبة السادسة بحصة سوقية 6% مسجلة بيع 1880 مركبة، تلتها “شيري” فى المركز السابع بحصة بلغت 5.9% بإجمالى بيع 1849 وحدة.

وظهرت “شيفروليه” فى المرتبة الثامنة بحصة سوقية 5.9% مسجلة بيع 1829 سيارة، تلتها “فيات” فى المركز التاسع بحصة بلغت 5.1% بواقع 1592 مركبة.

وتمركزت “رينو” فى المرتبة العاشرة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع سيارات الركوب “الملاكي” مسجلة حصة سوقية 4.1% محققة بيع 1283 وحدة، تلتها “أوبل” فى المركز الحادي عشر بحصة بلغت 4% بإجمالى بيع 1238 وحدة.

واقتنت “بي واي دي” المرتبة الثانية عشر بحصة سوقية 3.6% بعدما حققت بيع 1110 سيارة، تبعتها «سوزوكي» فى المركز الثالثة عشر بحصة بلغت 3.3% مسجلة بيع 1029 مركبة خلال تلك الفترة.

فيما استحوذت باقي العلامات التجارية الأخرى على حصة سوقية 9.5% مسجلة بيع 2972 مركبة، من إجمالي مبيعات سيارات الركوب خلال شري يناير وفبراير الماضين.

يذكر أن مبيعات السيارات الملاكي سجلت ارتفاعًا بنسبة 23% لتصل إلى 31.2 ألف مركبة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، مقارنة بنحو 25.3 ألف وحدة في الفترة المقابلة من 2020

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ ترتيب الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع سيارات الركوب خلال شهري يناير وفبراير الماضيين: