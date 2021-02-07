سيــارات

«إم جي» تقود مبيعات السيارات الصينية للنمو فى مصر %96.5

حصدت العلامة الصينية «بريليانس» المرتبة الرابعة
المال - خاص 9:50 ص, الأحد, 7 فبراير 21 9:50 ص, الأحد, 7 فبراير 21

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قادت العلامة التجارية «إم جي» مبيعات السيارات الصينية المنشأ للنمو بنسبة %96.5 لتسجل 30 ألفًا و180 مركبة فى السوق المصرية خلال العام الماضى، مقابل 15 ألفًا و356 وحدة خلال 2019، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

رصدت «المال» تطور العلامات الصينية الأكثر مبيعًا فى السوق المحلية خلال العام الماضى، حيث اعتلت «إم جي» صدارة مبيعات السيارات الصينية فى مصر، بعدما حققت بيع 15 ألفًا و195 وحدة مركبة.

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وحلت العلامة الصينية «شيري» فى المرتبة الثانية بعدما تمكنت من تسويق 9 آلاف و844 سيارة فى السوق المحلية خلال العام الماضى.

وجاءت «بى واى دى» فى المرتبة الثالثة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لسيارات الركوب ذات المنشأ الصينى فى مصر، مسجلة بيع 4 آلاف و90 مركبة، خلال العام الماضى.

وحصدت العلامة الصينية «بريليانس» المرتبة الرابعة بعدما تمكنت من بيع 434 سيارة، أعقبتها «زوتي» فى المركز الخامس بواقع 245 مركبة.

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وتمركزت «ساوايست» فى المرتبة السادسة مسجلة بيع 193 مركبة، تبعتها «جيلي» فى المركز السابع محققة بيع 117 مركبة.

واحتلت «بايك» فى المرتبة الثامنة بقائمة العلامات الصينية الأكثر مبيعًا فى السوق المحلية بإجمالى 62 مركبة خلال العام الماضى.

من جهته، قال محمد فتحى، أحد تجار السيارات، إن هناك مجموعة من العوامل الرئيسية وراء تصدر ماركة «MG» مبيعات السيارات الصينية فى مصر منها تعددية الطرازات المطروحة المنتمية لمختلف الفئات والشرائح، إضافة إلى العامل السعرى التنافسى لطرازاتها أمام العلامات التجارية الأخرى داخل السوق.

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وتوقع فتحى أن ترتفع حصة مبيعات السيارات الصينية «MG» فى السوق المصرية وسط تنفيذ خططها التسويقية التى تضمن التوسع فى طرح الفئات والموديلات الجديدة خلال العام المقبل.

يشار إلى أن المبيعات الإجمالية لسيارات الركوب «الملاكي» فى مصر، سجلت نموًا بنسبة %32 لتصل إلى 167.7 ألف مركبة خلال العام الماضى، مقابل 127.4 ألف وحدة فى الفترة المقابلة من 2019.

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بقلم المال - خاص

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