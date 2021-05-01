«إم جي» تقود مبيعات السيارات الصينية للنمو 58% بمصر خلال الربع الأول 2021 (جراف)

قادت العلامة التجارية «إم جي» مبيعات السيارات الصينية في مصر للنمو بنسبة 58% لتصل إلى 10 آلاف و557 مركبة خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بنحو 6 آلاف و667 وحدة في الفترة المقابلة من العام السابق.

بحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، اعتلت «إم جي» قائمة الماركات الصينية الأكثر مبيعًا في مصر، بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية 60.3% من إجمالي مبيعات المركبات الصينية بإجمالي 6 آلاف و371 وحدة خلال تلك الفترة.

وجاءت العلامة الصينية «شيري» في المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 25% بعدما حققت 2628 مركبة، تبعتها «بي واي دي» في المركز الثالث بحصة بلغت 14.6% بإجمالى بيع 1545 وحدة.

وظهرت العلامة الصينية «بريليانس» في المرتبة الرابعة بقائمة الماركات الصينية الأكثر مبيعًا في مصر مسجة حصة سوقية 0.1% بعدما تمكنت من بيع 13 مركبة خلال الفرة المذكورة.

بحسب «أميك»، سجلت المبيعات الإجمالية لسيارات الركوب «الملاكي» فى مص – ارتفاعًا – بنسبة 37% لتصل إلى 50 ألفًا و758 مركبة خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالى،، مقارنة بنحو 37 ألفًا و11 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ الحصص السوقية للعلامات الصينية في قطاع السيارات «الملاكي» خلال الربع الأول 2021: