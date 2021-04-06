«إم جي» تستحوذ على 59.1% من مبيعات السيارات الصينية في مصر خلال يناير وفبراير (جراف)

بعدما تمكنت من بيع 4.2 ألف مركبة

سجلت مبيعات السيارات الصينية المنشأ فى مصر نموًّا بنسبة 61.6% لتصل إلى 7 آلاف و251 مركبة، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، مقارنة بنحو 4 آلاف و486 وحدة خلال الفترة المقابلة من العام السابق.

بحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، اعتلت «إم جي» قائمة الماركات الصينية الأكثر مبيعًا في مصر، بعدما استحوذت على حصة سوقية قدرها 59.1%، ممسجلة بيع 4 آلاف و285 وحدة خلال تلك الفترة.

وجاءت العلامة الصينية «شيري» في المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 25.5% بعدما حققت 1849 مركبة، تبعتها «بي واي دي» في المركز الثالث بحصة بلغت 15.4% بإجمالى بيع 1110 مركبات.

من جهته أرجع منتصر زيتون، نمو مبيعات السيارات الصينية فى مصر إلى زيادة أعداد الكميات المستوردة من سيارات الركوب المنتمية لبعض الماركات التجارية المطروحة محليًّا.

وأضاف زيتون أن العامل السعري يعتبر أحد العناصر الرئيسية التى أدت لنجاح الماركات الصينية الثلاثة «إم جي، وشيري، وبي واي دي»، على التوالى؛ وذلك من من خلال زيادة إجمالي مبيعاتهم خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن بعض الطرازات الصينية التى تم تقديمها من قبل وكلائها المحليين لعب دورًا أساسيًّا في جذب شريحة كبيرة من المستهلكين ومنها «إم جي 5، وشيري أريزو 5» التى شهدتا ارتفاعًا في حجم الطلب عليهما من جانب المستهلكين.

بحسب «أميك»، سجلت المبيعات الإجمالية لسيارات الركوب «الملاكي» فى مص نموًّا بنسبة 23% لتصل إلى 31.2 ألف مركبة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، مقارنة بنحو 25.3 ألف وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.