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«إم جي» تتصدر مبيعات السيارات المستوردة لمصر خلال 2021 (جراف)

«هيونداي» في المركز الثاني بحصة سوقية 11.8%
أحمد عوض 11:57 ص, الثلاثاء, 1 فبراير 22 11:57 ص, الثلاثاء, 1 فبراير 22

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تصدرت العلامة الصينية «إم جي» مبيعات السيارات المستوردة لمصر، بعدما استحوذت على حصة سوقية 15% بإجمالي بيع 23.6 ألف مركبة خلال العام الماضي.

بحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، جاءت «هيونداي» في المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 11.8% بعدما تمكنت من بيع 18.6 ألف وحدة، تلتها «تويوتا» في المركز الثالث بحصة بلغت 11.1% بنحو 17.4 ألف سيارة.

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وحلت «كيا» في المرتبة الرابعة بحصة سوقية 10.2% مسجلة بيع 16 ألفًا و96 مركبة، أعقبتها «سوزوكي» في المركز الخامس بحصة بلغت 9.9% بواقع 15.6 ألف مركبة.

وظهرت «بيجو» في المرتبة السادسة بعدما اقتنصت حصة سوقية 8.1% بإجمالى بيع 12 ألفًا و755 سيارة خلال العام الماضي.

وتمركزت «فيات» المرتبة السابعة بحصة سوقية 8.1% مسجلة نحو 12 ألفًا و705 سيارة، أعقبتها «رينو» فى المركز الثامن بحصة بلغت 5.2% بواقع 8280 مركبة.

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واستحوذت باقي العلامات التجارية الأخرى على حصة سوقية قدرها 20.6%، من إجمالى مبيعات السيارات «الملاكي» المستوردة لمصر خلال تلك الفترة.

ووفقًا لـ«أميك»، سجلت مبيعات السيارات المستوردة في مصر – نموًا- بنسبة 28.3% لتصل إلى 157.7 ألفًا مركبة خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 122.9 ألف سيارة في الفترة المقابلة من 2020.

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ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ حصص العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات المستوردة خلال العام الماضي:

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بقلم أحمد عوض

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