«إم جي» تتصدر مبيعات السيارات المستوردة لمصر خلال 2021 (جراف)

تصدرت العلامة الصينية «إم جي» مبيعات السيارات المستوردة لمصر، بعدما استحوذت على حصة سوقية 15% بإجمالي بيع 23.6 ألف مركبة خلال العام الماضي.

بحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، جاءت «هيونداي» في المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 11.8% بعدما تمكنت من بيع 18.6 ألف وحدة، تلتها «تويوتا» في المركز الثالث بحصة بلغت 11.1% بنحو 17.4 ألف سيارة.

وحلت «كيا» في المرتبة الرابعة بحصة سوقية 10.2% مسجلة بيع 16 ألفًا و96 مركبة، أعقبتها «سوزوكي» في المركز الخامس بحصة بلغت 9.9% بواقع 15.6 ألف مركبة.

وظهرت «بيجو» في المرتبة السادسة بعدما اقتنصت حصة سوقية 8.1% بإجمالى بيع 12 ألفًا و755 سيارة خلال العام الماضي.

وتمركزت «فيات» المرتبة السابعة بحصة سوقية 8.1% مسجلة نحو 12 ألفًا و705 سيارة، أعقبتها «رينو» فى المركز الثامن بحصة بلغت 5.2% بواقع 8280 مركبة.

واستحوذت باقي العلامات التجارية الأخرى على حصة سوقية قدرها 20.6%، من إجمالى مبيعات السيارات «الملاكي» المستوردة لمصر خلال تلك الفترة.

ووفقًا لـ«أميك»، سجلت مبيعات السيارات المستوردة في مصر – نموًا- بنسبة 28.3% لتصل إلى 157.7 ألفًا مركبة خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 122.9 ألف سيارة في الفترة المقابلة من 2020.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ حصص العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات المستوردة خلال العام الماضي: