سيــارات

«إم جي» تتصدر مبيعات السيارات المستوردة خلال 11 شهرًا (جراف)

بعدما تمكنت من بيع 22 ألف مركبة
أحمد عوض 7:56 م, الأحد, 2 يناير 22 7:56 م, الأحد, 2 يناير 22

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سجلت مبيعات السيارات المستوردة في مصر – ارتفاعًا – بنسبة 29% لتصل إلى 140 ألفًا و118 مركبة خلال الـ11 شهرًا الأولى من العام الماضي، مقارنة بنحو 108 ألفًا و477 سيارة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

بحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تصدرت العلامة الصينية «إم جي» مبيعات السيارات المستوردة للسوق المحلية بعدما استحوذت على حصة سوقية 15.8% بإجمالى بيع 22 ألفًا و86 مركبة.

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وحلت «هيونداي» في المرتبة الثانية بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى 12% بإجمالي بيع 16.7 ألف وحدة، تبعتها «تويوتا» في المركز الثالث بحصة بلغت 11% مسجلة نحو 15.3 ألف سيارة.

وحافظت «كيا» فى المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة سوقية قدرها 10.1% بإجمالي بيع 14.1 ألف مركبة، أعقبتها «سوزوكي» في المركز الخامس بحصة بلغت 10.1% بنحو 14 ألفًا و90 مركبة.

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تمركزت «فيات» فى المرتبة السادسة بحصة سوقية 9% بعدما حققت بيع 12 ألفًا و588 سيارة خلال تلك الفترة.

واحتلت «بيجو» المرتبة السابعة بحصة سوقية 8.3% بعدما حققت بيع 11.6 ألف سيارة، تلتها «ستروين» فى المركز الثامن بحصة بلغت 3.8% بنحو 5275 مركبة.

فيما استحوذت باقى العلامات التجارية الأخرى على حصة سوقية 19.9% من إجمالى مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» خلال تلك الفترة.

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ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ حصص العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات المستوردة خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر من العام الماضى:

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بقلم أحمد عوض

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