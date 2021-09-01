«إم جي» تتصدر مبيعات السيارات المستوردة خلال 7 أشهر (جراف)

تصدرت العلامة الصينية “إم جي” مبيعات السيارات المستوردة للسوق المحلية، بعدما استحوذت على حصة سوقية 16.3% بإجمالى بيع 14.2 ألف مركبة؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

فيما صعدت “هيونداي” للمرتبة الثانية بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات المستوردة، مسجلة حصة سوقية 13.1% بواقع 11.4 ألف وحدة.

وحصدت “تويوتا” المرتبة الثالثة بحصة سوقية 12.2% بنحو 10.6 ألف سيارة، أعقبتها “كيا” فى المركز الرابع بحصة بلغت 10.7% بإجمالي 9.3 ألف وحدة.

وجاءت “فيات” فى المرتبة الخامسة مسجلة حصة سوقية 8.7% بإجمالي بيع 7.5 ألف مركبة، تلتها “سوزكي” فى المركز السادس بحصة بلغت 7.5% بنحو 6544 سيارة.

واحتلت “بيجو” المرتبة السابعة بحصة سوقية 7.5% مسجلة بيع 6514 سيارة، تلتها “ستروين” فى المركز الثامن بحصة بلغت 4.1% بنحو 3540 وحدة.

وجاءت “رينو” في المرتبة التاسعة بحصة سوقية 3.7% بعدما تمكنت من تسويق 3271 سيارة، تلتها “أوبل” فى المركز العاشر بحصة بلغت 3.5% بإجمالى بيع 3047 سيارة.

وتمركزت “نيسان” فى المرتبة الحادية عشر بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعات للسيارات المستوردة مسجلة حصة سوقية 2.9% محققة بيع 2533 مركبة، أعقبتها “شيفروليه” فى المركز الثاني عشر بحصة بلغت 2.5% بنحو 2211 سيارة.

بحسب «أميك»، استحوذت باقى العلامات التجارية الأخرى على حصة سوقية 7.3% محققة بيع 6376 مركبة، من إجمالى مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» المستوردة في مصر خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى.

يذكر أن مبيعات السيارات المستوردة للسوق المحلية شهدت – ارتفاعًا – بنسبة 61.1% لتصل إلى 87.2 ألف مركبة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بنحو 54.1 ألف سيارة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

يوضح الجراف التفاعلى التالي؛ ترتيب الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات المستوردة خلال الفترة من يناير حتي يوليو الماضى: