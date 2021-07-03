«إم جي» تتصدر مبيعات السيارات المستوردة خلال 5 أشهر (جراف)

بعدما تمكنت من بيع 9.2 ألف مركبة

سجلت مبيعات السيارات المستوردة فى السوق المحلية – ارتفاعًا – بنسبة 62%، لتصل إلى 60 ألفًا و329 مركبة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة بنحو 37 ألفًا و150 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

بحسب الإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تصدرت العلامة الصينية “إم جي” مبيعات السيارات المستوردة في مصر، بعدما استحوذت على حصة سوقية 15.4% بإجمالى بيع 9.2 ألف مركبة.

وحلت “تويوتا” فى المرتبة الثانية بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات المستوردة، مسجلة حصة سوقية 12.9% بواقع 7.8 ألف وحدة.

وحصدت “هيونداي” المرتبة الثالثة بحصة سوقية 12.9% مسجلة نحو 7.7 ألف سيارة، أعقبتها “كيا” فى المركز الرابع بحصة بلغت 9.5% بإجمالي 5.7 ألف وحدة.

وجاءت “بيجو” فى المرتبة الخامسة بحصة سوقية 9.2% بإجمالي بيع 5.5 ألف مركبة، تلتها “فيات” فى المركز السادس بحصة بلغت 8.5% بنحو 5.1 ألف سيارة.

واحتلت “سوزوكي” المرتبة السابعة مسجلة حصة سوقية 7.5% بإجمالي بيع 4.3 ألف سيارة، تلتها “رينو” فى المركز الثامن بحصة بلغت 4.2% بنحو 2554 وحدة.

وحصدت “ستروين” المرتبة التاسعة بحصة سوقية 4.2% بعدما تمكنت من بيع 2518 سيارة، تلتها “أوبل” فى المركز العاشر بحصة بلغت 3.7% بإجمالى بيع 2243 سيارة.

وتمركزت “نيسان” فى المرتبة الحادية عشرة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعا للسيارات المستوردة مسجلة حصة سوقية 3.4% محققة بيع 2034 مركبة، أعقبتها “شيفروليه” فى المركز الثاني عشر بحصة بلغت 2.8% بنحو 1669 سيارة.

بحسب «أميك»، استحوذت باقى العلامات التجارية الأخرى على حصة سوقية 6% مسجلة بيع 3.6 ألف مركبة، من إجمالى مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» المستوردة في مصر خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى.

ويوضح الجراف التفاعلى التالي؛ ترتيب الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات المستوردة، خلال الفترة من يناير حتى مايو الماضى: