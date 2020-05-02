«إم جي» تتصدر مبيعات السيارات الصينية خلال الربع الأول (جراف)

بعد تمكنها من بيع 2950 مركبة

تصدرت العلامة التجارية «ام جي» قمة مبيعات السيارات الصينية بعد أن استطاعت بيع وتسليم 2950 مركبة في السوق المحلية خلال الربع الأول من العام الحالي، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

كانت مبيعات السيارات الصينية سجلت نموًا بنسبة 203.7% لتصل إلى 6 آلاف 667 مركبة خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقابل 2195 وحدة خلال الفترة المقابلة من العام السابق.

وجاءت “شيري” في المرتبة الثانية بقائمة الماركات الصينية الأكثر مبيعًا في السوق المحلية، مسجلة بيع 219 سيارة، تبعتها “بي واي دي” المركز الثالث التي بلغت مبيعاتها 1266 وحدة.

واحتلت العلامة الصينية “بريليانس” في المرتبة الرابعة بعد أن تمكنت من بيع وتسليم 133 سيارة، تلتها “زوتي” في المركز الخامس بإجمالي بيع 90 مركبة.

وحصدت «جيلي» المرتبة السادسة بقائمة العلامات الصينية الأكثر مبيعًا في السوق المحلية بعد أن استطاعت بيع 78 مركبة، ثم جاءت “بايك” في المركز السابع التي بلغت مبيعاتها 31 مركبة خلال الربع الأول من العام الحالي.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي، قائمة الماركات الصينية الأكثر مبيعًا خلال الربع الأول:

«شيري اريزو 5» تتصدر الطرازات الصينية الأكثر مبيعًا

بحسب «أميك»، تصدرت «شيري اريزو 5» قمة مبيعات السيارات الصينية بعد أن حققت بيع 1330 مركبة في السوق المحلية خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي.

حل طراز “بي واي دي F3” في المرتبة الثانية بقائمة الطرازات الصينية الأكثر مبيعًا مسجلة 1266 وحدة، تبعتها «ام جي 5» في المركز الثالث بإجمالي بيع 1135 مركبة.

حصدت “ام جي ZS” في المرتبة الرابعة التي استطاعت بيع وتسليم 1088 سيارة، تبعتها “شيري تيجو” في المركز الخامس التي بلغت مبيعاتها 761 وحدة.

تمركزت “ام جي RX5” في المرتبة السادسة بقائمة السيارات الصينية الأكثر مبيعًا، التي حققت بيع 417 وحدة، تبعتها “MG 6” في المركز السابع 310 سيارة.

جاء طراز “بريليانس V6” في المرتبة الثامنة بعد أن تمكنت من بيع وتسليم 119 مركبة، تبعتها “زوتي Z100” في المركز التاسع بواقع 90 وحدة.

ظهرت “جيلي ايمجراند X7” في المرتبة العاشرة بقائمة مبيعات السيارات الصينية بالسوق المحلية، التي استطاعت بيع وتسليم 45 مركبة، خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي.

ويوضح الجراف التفاعلي، قائمة السيارات الصينية الأكثر مبيعًا خلال الربع الأول من العام الأول: