«إم جي» تتربع على عرش الماركات الصينية

‎تصدرت «إم جي» قوائم ترخيص السيارات صينية المنشأ فى وحدات المرور المختلفة مسجلة 1549 وحدة، خلال شهر نوفمبر الماضى.

‎وحافظت «شيري» على المرتبة الثانية فى عدد السيارات الصينية المرخصة فى السوق المحلية بنحو 1260 مركبة خلال تلك الفترة.

‎وجاءت العلامة الصينية «بى واى دى» فى المرتبة الثالثة بواقع 433 مركبة، أعقبتها «دونج فينج/ إيجل» فى المركز الرابع بنحو 129 سيارة.

‎صعدت «شانجي» المرتبة الخامسة بقائمة أكثر العلامات الصينية المرخصة فى قطاع سيارات الركوب «الملاكى» مسجلة 94 مركبة خلال الشهر ذاته، أعقبتها «جلوري» فى المركز السادس بواقع 65 وحدة.

‎وتراجعت «جاك» للمرتبة السابعة فى عدد السيارات الصينية المرخصة فى السوق المحلية بإجمالى 53 وحدة، أعقبتها «شنراي» فى المركز الثامن بنحو 28 مركبة خلال شهر نوفمبر الماضى.

‎وظهرت العلامة التجارية «جيتور» فى المرتبة التاسعة بقائمة الماركات الصينية الأكثر ترخيصًا للسيارات مسجلة 25 سيارة، تلتها “ساوايست” فى المركز العاشرة بإجمالى 19 مركبة خلال تلك الفترة. ‎وحلت العلامة التجارية «جيلي» فى المرتبة الحادية عشر بقائمة أكثر الماركات الصينية المرخصة فى السوق المحلية بواقع 5 سيارات فقط خلال شهر نوفمبر الماضى