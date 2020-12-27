«إم جي» تتربع على عرش الماركات الصينية

تصدرت «إم جي» قوائم ترخيص السيارات صينية المنشأ فى وحدات المرور المختلفة مسجلة 1549 وحدة، خلال شهر نوفمبر الماضى.
وحافظت «شيري» على المرتبة الثانية فى عدد السيارات الصينية المرخصة فى السوق المحلية بنحو 1260 مركبة خلال تلك الفترة.
وجاءت العلامة الصينية «بى واى دى» فى المرتبة الثالثة بواقع 433 مركبة، أعقبتها «دونج فينج/ إيجل» فى المركز الرابع بنحو 129 سيارة.
صعدت «شانجي» المرتبة الخامسة بقائمة أكثر العلامات الصينية المرخصة فى قطاع سيارات الركوب «الملاكى» مسجلة 94 مركبة خلال الشهر ذاته، أعقبتها «جلوري» فى المركز السادس بواقع 65 وحدة.
وتراجعت «جاك» للمرتبة السابعة فى عدد السيارات الصينية المرخصة فى السوق المحلية بإجمالى 53 وحدة، أعقبتها «شنراي» فى المركز الثامن بنحو 28 مركبة خلال شهر نوفمبر الماضى.
وظهرت العلامة التجارية «جيتور» فى المرتبة التاسعة بقائمة الماركات الصينية الأكثر ترخيصًا للسيارات مسجلة 25 سيارة، تلتها “ساوايست” فى المركز العاشرة بإجمالى 19 مركبة خلال تلك الفترة. وحلت العلامة التجارية «جيلي» فى المرتبة الحادية عشر بقائمة أكثر الماركات الصينية المرخصة فى السوق المحلية بواقع 5 سيارات فقط خلال شهر نوفمبر الماضى