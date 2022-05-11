«إم جى ZS» تعود لقمة مبيعات «الكروس أوفر» فى مصر

عادت «إم جى ZS» لصدراة مبيعات السيارات الرياضية «الكروس أوفر- SUV B» فى مصر، بعدما استحوذت على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات تلك الفئة من المركبات بنسبة بلغت %24.7 بإجمالى بيع 1167 مركبة خلال الربع الأول من العام الحالى.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، جاءت «أوبل موكا» فى المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية %13.2 بعدما تمكنت من تسويق 621 مركبة، تلتها «هيونداى بايون» فى المركز الثالث بحصة سوقية %11.5 بنحو 541 سيارة.

فيما حافظت «جيب رينيجيتد» على تمركزها فى المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة سوقية %8.1 مسجلة بيع 382سيارة، تلتها «نيسان جوك» فى المركز الخامس بحصة بلغت %7.6 بإجمالى نحو 360 مركبة.

وتمركزت «ستروين C4» فى المرتبة السادسة بقائمة مبيعات السيارات الرياضية الكروس أوفر «SUV-B» مسجلة حصة سوقية %7.1 بإجمالى نحو 333سيارة، تلتها «كيا أكسيد» فى المركز السابع بحصة بلغت %6.4 بواقع 302 مركبة.

واقتنصت «أوبل كروس لاند» المرتبة الثامنة بحصة سوقية %5.3 بعدما تمكنت من تسويق 250 مركبة خلال تلك الفترة.

وحلت «جيلى كول راى» فى المرتبة التاسعة مسجلة حصة سوقية %4.3 بإجمالى 202 مركبة، تلتها «بيجو 2008» فى المركز العاشر بحصة قدرها 3.5% بواقع 164مركبة.

وظهرت «ستروين C3 إير كروس» فى المرتبة الحادية عشرة بحصة سوقية 3.1% بعدما حققت بيع 147 مركبة، أعقبتها «شانجان CS15» فى المركز الثانى عشر بحصة بلغت 2.2% بنحو 106 سيارات.

وجاءت «هيونداى كريتا» فى المرتبة الثالثة عشرة بقائمة مبيعات السيارات الرياضية «الكروس أوفر SUV – B» فى مصر مسجلة حصة سوقية 1.9% مسجلة نحو 88 مركبة خلال الربع الأول من العام الحالى.