«إم جى ZS» تستحوذ على %40.9 فى «الكروس أوفر».. و«كيا أكسيد» تصعد سادساً

احتفظت «إم جى ZS» بصادراتها لمبيعات السيارات الرياضية «الكروس أوفر- SUV B» فى مصر، بعدما استحوذت على الحصة السوقية الأكبر بنسبة بلغت %40.9، بإجمالى بيع 5984 مركبة خلال العام الماضى؛ وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وجاءت «بيجو 2008» فى المرتبة الثانية، مسجلة حصة سوقية %12.3، بعدما تمكنت من تسويق 1690 مركبة، أعقبتها «أوبل كروس لاند» ثالثًا بحصة %8.7 بنحو 1201 سيارة.

على الجانب الآخر، صعدت «أوبل كروس لاند» للمرتبة الرابعة، بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى %9.6 بإجمالى بيع 822 سيارة، تلتها «جيب رينيجيتد» فى المركز الخامس بحصة بلغت %7.3 مسجلة نحو 791 مركبة.

وظهرت «كيا أكسيد» فى المرتبة السادسة بقائمة مبيعات السيارات الرياضية الكروس أوفر «SUV-B»، بعدما اقتنصت حصة سوقية %5.7 بإجمالى نحو 689 سيارة، تلتها «نيسان جوك» سابعًا بحصة بلغت %4.9 بواقع 670 مركبة.

فيما تراجعت «ستروين C3 إير كروس» فى المرتبة الثامنة بحصة سوقية %4.5، بعدما تمكنت من تسويق 556 سيارة، أعقبتها «شانجان CS15» تاسعًا بحصة بلغت %3.8 بإجمالى 471 مركبة.

وتمركزت «هيونداى كريتا» فى المرتبة العاشرة بقائمة مبيعات السيارات الرياضية «الكروس أوفر SUV – B» فى مصر، بحصة سوقية %3.5، بإجمالى نحو 382 مركبة، أعقبتها «ستروين C4» فى المركز الحادى عشر بحصة بلغت %2.7 بواقع 215 مركبة.

وتراجعت «فورد ايكو سبورت» المرتبة الثانية عشرة، بعدما انخفضت حصتها السوقية إلى %2.7، مسجلة بيع 164 مركبة، تلتها «فورد ايكو سبورت» فى المركز الثالث عشر، بحصة بلغت %1.1 مسجلة نحو 99 سيارة خلال تلك الفترة.

وحلت « مازدا CX3» فى المرتبة الرابعة عشرة بقائمة السيارات الرياضية «الكروس أوفر- SUV B» الأكثر مبيعًا فى مصر، بحصة سوقية %0.6 بإجمالى بيع سيارة، تلتها «هيونداى بايون» فى المركز الخامس عشر بحصة بلغت %0.3 مسجلة نحو خلال العام الماضى.

يذكر أن مبيعات السيارات الرياضية «الكروس أوفر- SUV B» فى مصر شهدت نموًا بنسبة %71.9 لتصل إلى 16 ألفًا و127 مركبة خلال الـ11 شهرًا الأولى من العام الماضى، مقابل 9 آلاف و381 مركبة الفترة المقابلة من عام 2022.