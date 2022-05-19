«إم جى ZS» تتصدر تراخيص السيارات الرياضية «SUV» فى مصر

تصدرت «إم جى ZS» قوائم تراخيص السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» بمختلف فئاتها، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 779 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال شهر أبريل الماضى.

بحسب البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، حلت «هيونداى توسان» فى المرتبة الثانية بإجمالى ترخيص 572 مركبة، تلتها «شيرى تيجو 3» فى المركز الثالث بواقع 511 سيارة.

وجاءت «إم جى HS» فى المرتبة الرابعة بعدما تمكنت من ترخيص نحو 440 سيارة، أعقبتها «شيرى تيجو 7» فى المركز الخامس بواقع 422 وحدة.

وحصدت «كيا سبورتاج» و«بيجو 3008» المرتبة السادسة والسابعة – على التوالى – بإجمالى ترخيص 332 مركبة لكل منهما خلال تلك الفترة.

واحتلت «أوبل موكا» فى المرتبة الثامنة بعدما تمكنت من ترخيص نحو 289 مركبة، تلتها «هيونداى بايون» فى المركز التاسع بإجمالى 216 وحدة.

وظهرت «جيتور X70» فى المرتبة العاشرة بقائمة الطرازات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» الأكثر ترخيصًا فى مصر مسجلة نحو 154 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

يذكر أن إجمالى عدد السيارات المرخصة فى مصر بلغت نحو 14 ألفًا و694 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور.

السيارات الرياضية الأكثر ترخيصًا فى مصر خلال أبريل الماضى

الطراز عدد السيارات المرخصة إم جى ZS 779 هيونداى توسان 572 شيرى تيجو 3 511 إم جى HS 440 شيرى تيجو 7 422 كيا سبورتاج 332 بيجو 3008 322 أوبل موكا 289 هيونداى بايون 216 جيتور X70 154 نيسان قاشقاي 142 بيجو 5008 126 سكودا كودياك 106 جيلى أوكافانجو 110 جيتور X95 96

المصدر: الإدارة العامة للمرور- إعداد المال