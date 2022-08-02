«إم جى ZS» تتربع على عرش الـ«الكروس أوفر»

تربعت «إم جى ZS» على عرش صدارة مبيعات السيارات الرياضية «الكروس أوفر- SUV B» فى مصر، بعدما استحوذت على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات تلك الفئة من المركبات بنسبة بلغت %23.8 بإجمالى بيع 2090 مركبة خلال النصف الأول من العام الحالى.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» حلت «كيا أكسيد» فى المرتبة الثانية مسجلة حصة %16.1 بعدما تمكنت من تسويق 1417 مركبة، تلتها «هيونداى بايون» فى المركز الثالث بحصة %13.2 بنحو 1158 سيارة.

وتمركزت «أوبل موكا» فى المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة %9.7 مسجلة بيع 855 سيارة، تلتها «نيسان جوك» فى المركز الخامس بحصة بلغت %6 بإجمالى نحو 523 مركبة.

وظهرت «بيجو 2008» فى المرتبة السادسة بقائمة مبيعات السيارات الرياضية الكروس أوفر «SUV-B» مسجلة حصة %5.2 بإجمالى نحو 455 سيارة، تلتها «جيب رينيجيتد» فى المركز السابع بحصة بلغت %4.9 بواقع 427 مركبة.

واقتنصت «أوبل كروس لاند» المرتبة الثامنة بحصة %4.6 بعدما تمكنت من تسويق 407 مركبات خلال تلك الفترة.

وحلت «ستروين C4» فى المرتبة التاسعة مسجلة حصة %4.5 بإجمالى 394 مركبة، تلتها «جيلى كول راى» فى المركز العاشر بحصة قدرها %3.4 بواقع 299 مركبة.

وظهرت «ستروين C3 إير كروس» فى المرتبة الحادية عشرة بحصة سوقية %2.8 بعدما حققت بيع 243 مركبة، أعقبتها «شانجان CS15» فى المركز الثانى عشر بحصة بلغت %2.7 بنحو 233 سيارة.

وجاءت «فيات 500X» فى المرتبة الثالثة عشرة بقائمة مبيعات السيارات الرياضية «الكروس أوفر SUV – B» فى مصر مسجلة حصة %1.4 مسجلة نحو 124 مركبة خلال النصف الأول من العام الحالى.