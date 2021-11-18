سيــارات

«إم جى 5» تتصدر تراخيص الطرازات الصينية.. و«جيتور X70» تصعد للمركز الـ 6

خلال أكتوبر الماضى
أحمد عوض 6:11 ص, الخميس, 18 نوفمبر 21 6:11 ص, الخميس, 18 نوفمبر 21

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تصدرت «إم جى 5» قوائم تراخيص السيارات الصينية المنشأ بعدما تمكنت من تسجيل نحو 896 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال شهر أكتوبر الماضى.

بحسب البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، جاءت «إم جى ZS» فى المرتبة الثانية بإجمالى ترخيص 817 سيارة، تلتها «بى واى دى F3» فى المركز الثالث مسجلة نحو 442 مركبة.

وحلت «شيرى أريزو 5» فى المرتبة الرابعة بترخيص 366 سيارة، أعقبتها «شيرى تيجو 7» فى المركز الخامس بواقع 288 مركبة.

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وصعدت «جيتور X70» للمرتبة السادسة بقائمة السيارات الصينية الأكثر ترخيصًا فى مصر بعدما تمكنت من تسجيل نحو 256 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

وحلت «جلوري» فى المرتبة السابعة بإجمالى ترخيص 212 مركبة، تلتها «شيرى تيجو 3» فى المركز الثامن بواقع 200 سيارة.

فيما حصدت «إم جى 6» المرتبة التاسعة بترخيص 198 مركبة، أعقبتها «شانجان ألسفن» فى المركز العاشر عشر مسجلة نحو 184 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال أكتوبر الماضى.

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من جهته، قال بيشوى عماد مدير أعمال التطوير بشركة “فوتون مصر”، إن الفترة الماضية شهدت العديد من التغيرات الهيكيلة فى خريطة مبيعات السيارات فى مصر من خلال زيادة الطلب على الطرازات الصينية على حساب الماركات الأوروبية والفئات المجمعة محليًا، موضحا أن وكلاء السيارات الصينية استغلوا أزمة نقص المعروض داخل السوق المحلية وقاموا بتوريد كميات كبيرة من طرازاتهم خلال الفترة الماضية.

وتوقع أن ترتفع حصة مبيعات السيارات الصينية من إجمالى نتائج أعمال القطاع خلال الفترة المقبلة؛ وذلك على خلفية دخول الماركات التجارية الجديدة وتقديم وكلائها المحليين مجموعة كبيرة من الطرازات المنتمية لمختلف الشرائح السعرية.

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بحسب البيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، ارتفعت حصة مبيعات السيارات الصينية فى مصر إلى %23.6 بإجمالى 36 ألفًا و277 مركبة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى، مقارنة بحصة بلغت %16.9 بنحو 18 ألفًا و280 سيارة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

الترتيبالطرازعدد السيارات المرخصة
1إم جى 5896
2إم جى ZS817
3بى واى دى F3442
4شيرى أريزو 5366
5شيرى تيجو 7288
6جيتور X70256
7جلوري212
8شيرى تيجو 3200
9إم جى 6198
10شانجان ألسفن184

إعداد المال              المصدر: الإدارة العامة للمرور

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بقلم أحمد عوض

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