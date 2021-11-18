«إم جى 5» تتصدر تراخيص الطرازات الصينية.. و«جيتور X70» تصعد للمركز الـ 6

تصدرت «إم جى 5» قوائم تراخيص السيارات الصينية المنشأ بعدما تمكنت من تسجيل نحو 896 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال شهر أكتوبر الماضى.

بحسب البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، جاءت «إم جى ZS» فى المرتبة الثانية بإجمالى ترخيص 817 سيارة، تلتها «بى واى دى F3» فى المركز الثالث مسجلة نحو 442 مركبة.

وحلت «شيرى أريزو 5» فى المرتبة الرابعة بترخيص 366 سيارة، أعقبتها «شيرى تيجو 7» فى المركز الخامس بواقع 288 مركبة.

وصعدت «جيتور X70» للمرتبة السادسة بقائمة السيارات الصينية الأكثر ترخيصًا فى مصر بعدما تمكنت من تسجيل نحو 256 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

وحلت «جلوري» فى المرتبة السابعة بإجمالى ترخيص 212 مركبة، تلتها «شيرى تيجو 3» فى المركز الثامن بواقع 200 سيارة.

فيما حصدت «إم جى 6» المرتبة التاسعة بترخيص 198 مركبة، أعقبتها «شانجان ألسفن» فى المركز العاشر عشر مسجلة نحو 184 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال أكتوبر الماضى.

من جهته، قال بيشوى عماد مدير أعمال التطوير بشركة “فوتون مصر”، إن الفترة الماضية شهدت العديد من التغيرات الهيكيلة فى خريطة مبيعات السيارات فى مصر من خلال زيادة الطلب على الطرازات الصينية على حساب الماركات الأوروبية والفئات المجمعة محليًا، موضحا أن وكلاء السيارات الصينية استغلوا أزمة نقص المعروض داخل السوق المحلية وقاموا بتوريد كميات كبيرة من طرازاتهم خلال الفترة الماضية.

وتوقع أن ترتفع حصة مبيعات السيارات الصينية من إجمالى نتائج أعمال القطاع خلال الفترة المقبلة؛ وذلك على خلفية دخول الماركات التجارية الجديدة وتقديم وكلائها المحليين مجموعة كبيرة من الطرازات المنتمية لمختلف الشرائح السعرية.

بحسب البيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، ارتفعت حصة مبيعات السيارات الصينية فى مصر إلى %23.6 بإجمالى 36 ألفًا و277 مركبة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى، مقارنة بحصة بلغت %16.9 بنحو 18 ألفًا و280 سيارة فى الفترة المقابلة من العام السابق. الترتيب الطراز عدد السيارات المرخصة 1 إم جى 5 896 2 إم جى ZS 817 3 بى واى دى F3 442 4 شيرى أريزو 5 366 5 شيرى تيجو 7 288 6 جيتور X70 256 7 جلوري 212 8 شيرى تيجو 3 200 9 إم جى 6 198 10 شانجان ألسفن 184

إعداد المال المصدر: الإدارة العامة للمرور