سيــارات

«إم جى 5» تتصدر تراخيص «الصينية».. و«جيتور X70» تتراجع للمركز العاشر

بإجمالى 1372 مركبة خلال الشهر الماضى
أحمد عوض 6:17 ص, الثلاثاء, 14 سبتمبر 21 6:17 ص, الثلاثاء, 14 سبتمبر 21

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بلغ إجمالى عدد السيارات الصينية المرخصة فى مختلف وحدات المرور نحو 5 آلاف و609 مركبات خلال شهر أغسطس الماضى؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور.

اعتلت «إم جى 5» قوائم تراخيص سيارات الركوب ذات المنشأ الصينى مسجلة نحو 1372 مركبة، فيما صعدت «MG ZS» للمركز الثانى بإجمالى 756 وحدة.

فى المقابل، تراجعت «بى واى دى F3» للمرتبة الثالثة بعدما تمكنت من تسجيل 732 مركبة، تلتها «شيرى أريزو 5» فى المركز الرابع بنحو 610 سيارات.

حافظت «شيرى تيجو 7» على تمركزها فى المرتبة الخامسة بترخيص 515 مركبة، تبعتها طراز «تيجو» فى المركز السادس بواقع 243 وحدة.

وصعدت «إم جى 6» للمرتبة السابعة بعدما تمكنت من ترخيص 226 مركبة، تلتها «تيجو 3» فى المركز الثامن مسجلة نحو 186 مركبة.

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وتمركزت «جلوري» فى المرتبة التاسعة بإجمالى ترخيص 156 سيارة، فيما تراجعت «جيتور X70» للمركز العاشر بنحو 151 مركبة.

«هافال جوليون» تظهر فى المرتبة الحادية عشرة

وظهرت «هافال جوليون» فى المرتبة الحادية عشر بعدما تمكنت من تسجيل 150 سيارة، تلتها «شيرى تيجو 8» فى المركز الثانى عشر بواقع 110 مركبات.

احتلت «هافال H6» المرتبة الثالثة عشر بترخيص 49 مركبة، تبعتها «شانجان ألسفن» فى المركز الرابع عشر بإجمالى 47 وحدة.

وجاءت «إم جى RX5» فى المرتبة الخامسة عشر بقائمة السيارات الصينية الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور، مسجلة نحو 43 مركبة خلال شهر أغسطس الماضى.

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قال منتصر زيتون عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، إن خريطة مبيعات السيارات فى مصر شهدت العديد من التغيرات خلال الفترة الماضية من خلال زيادة أعداد الطرازات الصينية على حساب ماركات أخرى ومنها «الأوروبية، والكورية» التى تشهد نقصًا فى الكميات المعروضة منها داخل السوق المحلية.

وأضاف زيتون أن العامل السعرى يعد عاملا أساسياً فى تفوق بعض الماركات الصينية ومنها «إم جي» التى استطاعت أن تتصدر قائمة الطرازات الأكثر ترخيصًا فى مصر خلال الأشهر الماضية، متوقعًا أن يشتد سباق المنافسة محليًا مع طرح كافة الوكلاء المحليين طرازاتهم و موديلاتهم الجديدة خلال الفترة المقبلة.

بحسب البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، استحوذت العلامات الصينية على حصة سوقية %21 من إجمالى تراخيص السيارات فى وحدات المرور خلال الشهر الماضى، وذلك بعدما تمكنت من تسجيل 5 آلاف و609 مركبات.

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يذكر أن إجمالى عدد سيارات الركوب المرخصة فى مختلف وحدات المرور بلغ نحو 26 ألفًا و675 مركبة خلال شهر أغسطس الماضى.

أحمد عوض

ترتيب الطرازات الصينية الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور خلال الشهر الماضى

الترتيبالطرازعدد السيارات المرخصة
1إم جى 51372
2إم جى ZS756
3بى واى دى F3732
4شيرى أريزو 5610
5شيرى تيجو 7515
6شيرى تيجو243
7إم جى 6226
8شيرى تيجو 3186
9جلوري156
10جيتور X70151
11هافال جوليون150
12تيجو 8110
13هافال H649
14شانجان ألسفن47
15إم جى RX543
16شانجان CS1538
17إم جى  HS29

إعداد : المال  –   

  المصدر: الإدارة العامة للمرور

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بقلم أحمد عوض

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