«إم جى 5» تتصدر تراخيص «الصينية» فى السوق المحلية

بلغ إجمالى عدد السيارات الصينية المرخصة فى مختلف وحدات المرور، نحو 4 آلاف و139 مركبة خلال شهر يوليو الحالى.

رصدت «المال» قائمة الطرازات الصينية الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور خلال تلك الفترة؛ وذلك استنادًا إلى البيانات المعلنة عن الإدارة العامة للمرور.

تصدرت «إم جى 5» قوائم تراخيص السيارات الصينية فى مصر بعدما تمكنت من تسجيل 1104 مركبات، تبعتها «بى واى دى F3» فى المركز الثانى بإجمالى 534 وحدة.

وجاءت «إم جى zs» فى المرتبة الثالثة مسجلة نحو 457 مركبة، تلتها «شيرى أريزو 5» فى المركز الرابع بإجمالى 391 سيارة.

وحلت «شيرى تيجو 7» فى المرتبة الخامسة بترخيص 381 مركبة، تبعتها «جيتور X70» فى المركز السادس بنحو 223 وحدة.

وتمركزت «إم جى 6» فى المرتبة السابعة بعدما تمكنت من ترخيص 213 مركبة، تلتها «شيرى تيجو» فى المركز الثامن مسجلة نحو 194 مركبة.

حصدت «شيرى تيجو 3» المرتبة التاسعة بترخيص 102 سيارة، أعقبتها «إم جى RX5» فى المركز العاشر بإجمالى 97 مركبة.

واحتلت «شيرى تيجو 8» المرتبة الحادية عشرة مسجلة نحو 85 سيارة، تلتها «إم جى HS» فى المركز الثانى عشر بواقع 46 مركبة.

احتلت «شانجان ألسفن» المرتبة الثالثة عشر بترخيص 31 مركبة، تبعتها «شانجان CS15» فى المركز الرابع عشر بإجمالى 29 وحدة.

حصدت «جلوري» المرتبة الخامسة عشر بقائمة الطرازات الصينية الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور، مسجلة نحو 17 مركبة خلال شهر يوليو الماضى.

قائمة الطرازات الصينية الأكثر ترخيصًا فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى

الطراز عدد السيارات المرخصة إم جى 5 1104 بى واى دى F3 534 إم جى ZS 457 شيرى أريزو 5 391 شيرى تيجو 7 381 جيتور X70 223 إم جى 6 213 شيرى تيجو 194 شيرى تيجو 3 102 إم جى RX5 97 تيجو 8 85 إم جى HS 46 شانجان ألسفن 31 شانجان CS15 29 جلوري 17

إعداد : المال