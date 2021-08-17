سيــارات

«إم جى 5» تتصدر تراخيص «الصينية» فى السوق المحلية

بإجمالى 1104 مركبات
أحمد عوض 6:27 ص, الثلاثاء, 17 أغسطس 21 6:27 ص, الثلاثاء, 17 أغسطس 21

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بلغ إجمالى عدد السيارات الصينية المرخصة فى مختلف وحدات المرور، نحو 4 آلاف و139 مركبة خلال شهر يوليو الحالى.

رصدت «المال» قائمة الطرازات الصينية الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور خلال تلك الفترة؛ وذلك استنادًا إلى البيانات المعلنة عن الإدارة العامة للمرور.

تصدرت «إم جى 5» قوائم تراخيص السيارات الصينية فى مصر بعدما تمكنت من تسجيل 1104 مركبات، تبعتها «بى واى دى F3» فى المركز الثانى بإجمالى 534 وحدة.

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وجاءت «إم جى zs» فى المرتبة الثالثة مسجلة نحو 457 مركبة، تلتها «شيرى أريزو 5» فى المركز الرابع بإجمالى 391 سيارة.

وحلت «شيرى تيجو 7» فى المرتبة الخامسة بترخيص 381 مركبة، تبعتها «جيتور X70» فى المركز السادس بنحو 223 وحدة.

وتمركزت «إم جى 6» فى المرتبة السابعة بعدما تمكنت من ترخيص 213 مركبة، تلتها «شيرى تيجو» فى المركز الثامن مسجلة نحو 194 مركبة.

حصدت «شيرى تيجو 3» المرتبة التاسعة بترخيص 102 سيارة، أعقبتها «إم جى RX5» فى المركز العاشر بإجمالى 97 مركبة.

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واحتلت «شيرى تيجو 8» المرتبة الحادية عشرة مسجلة نحو 85 سيارة، تلتها «إم جى HS» فى المركز الثانى عشر بواقع 46 مركبة.

احتلت «شانجان ألسفن» المرتبة الثالثة عشر بترخيص 31 مركبة، تبعتها «شانجان CS15» فى المركز الرابع عشر بإجمالى 29 وحدة.

حصدت «جلوري» المرتبة الخامسة عشر بقائمة الطرازات الصينية الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور، مسجلة نحو 17 مركبة خلال شهر يوليو الماضى.

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قائمة الطرازات الصينية الأكثر ترخيصًا فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى

الطرازعدد السيارات المرخصة
إم جى 51104
بى واى دى F3534
إم جى ZS457
شيرى أريزو 5391
شيرى تيجو 7381
جيتور X70223
إم جى 6213
شيرى تيجو194
شيرى تيجو 3102
إم جى RX597
تيجو 885
إم جى HS46
شانجان ألسفن31
شانجان CS1529
جلوري17

إعداد : المال

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بقلم أحمد عوض

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