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«إم جى» تُنهى إنشاء مول منتجع «بلو بلو» السخنة وتطرح الوحدات للإيجار

بعد وصول التنفيذ لنسبة %80
المال - خاص 6:43 ص, الأربعاء, 11 أغسطس 21 6:43 ص, الأربعاء, 11 أغسطس 21

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أنهت شركة «إم جى» للتنمية، بناء المول التجارى الخاص بمنتجع «بلو بلو» السخنة وطرح الوحدات الخاصة به للإيجار وتبلغ مساحته 2500 متر باستثمارات بلغت 100 مليون جنيه.

وقال محمد مطاوع رئيس مجلس إدارة شركة إم جى العقارية، إن المول يضم محلات تجارية، ويلبى الاحتياجات اليومية لمالكى الوحدات فى المنتجع، بخلاف زائرى العين السخنة.

وأضاف مطاوع أن الشركة أنهت %80 من إنشاءات منتجع «بلو بلو»، وتم تسليم عملاء المراحل السابقة، ويأتى هذا تأكيدا للاستراتيجية التى تنتهجها الشركة فى جميع مشروعاتها والتى من أهمها طرح مشروعات بمواقع متميزة وبتصميمات عالمية وبجودة عالية فى التشطيبات سواء الداخلية أو الخارجية فضلا عن الالتزام التام مع عملائنا بمواعيد التسليم، بجانب تسليم الوحدات لمالكيها قبل المواعيد المنصوص عليها فى العقود بستة أشهر.

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قالت آية الشناوى رئيس القطاع التجارى بشركة MG Developments إن ستريب مول الخاص بمنتجع بلو بلو يمتاز بتوفير مدخل خاص للملاك من داخل المنتج وأيضا مدخل خارجى يخدم زوار السخنة والقادم من وإلى الغردقة.

ويبلغ رأسمال « إم جى » للتنمية العقارية المرخص به 1.7 مليار جنيه، مدفوع منه 110.5 مليون جنيه، وتأسست عام 1998، وتضم شركات تابعة، منها الشركة الدولية للتنمية العقارية، والدولية للمقاولات، وويزو«wizu» للصيانة وتشغيل المنتجعات السياحية، ولوجيك للتسويق والدعاية والإعلان، وأبسكيل «upscale» للتشطيبات.

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ومن أبرز المشروعات السابقة لشركة إم جى، «لايف هوم»، و«سكاى فيو» و«سكاى فيوبريميير» و«لافيدا» وهليوبليس الجديدة السكنى المتكامل، و«هيدكوارتر بيزنس».

كانت شركة إم جى للتنمية العقارية أعلنت سابقا عن إطلاق مشروعين جديدين فى العاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات 1.5 مليار جنيه، بجانب التوسع بإطلاق مشروعين جديدين فى العين السخنة والقاهرة الجديدة.

وقال محمد مطاوع رئيس مجلس إدارة شركة إم جى العقارية إن المشروع الأول فى العاصمة الإدارية «برومارك» هو مول تجارى وإدارى باستثمارات 1.2 مليار جنيه، فى الحى الحكومى والمالى، على مساحة 8863 مترا وبمساحة بنائية 25 ألف متر.

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وأضاف مطاوع المشروع الثانى «ذا مارك» هو مبنى تجارى وادارى وفندقى وطبى باستثمارات 350 مليون جنيه ويقع فى منطقة الداون تاون، على مساحة 3144 مترا وبمساحة بنائية 15 ألف متر مقسمة على 11 دورا، وقد تم الاستعانة بمكتب الدكتور نبيل حرازى كاستشارى عام للمشروع.

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بقلم المال - خاص

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