«إم جى» تتعاقد مع «ECG» للإشراف على تنفيذ «ProMark» العاصمة الإدارية

تعاقدت شركة «إم جى» للتنمية العقارية مع جماعة المهندسين الاستشاريين «ECG» للإشراف على تنفيذ مشروع «ProMark» التجارى الإدارى فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال محمد مطاوع رئيس مجلس إدارة شركة «إم جى MG Developments» إنه تم التعاقد مع «ECG» للإشراف على تنفيذ مشروع «ProMark» الإدارى التجارى فى العاصمة الإدارية الجديدة، فى ظل قرار شركة العاصمة الإدارية الجديدة بإلزام الشركات بالتعاقد مع مكاتب استشارات هندسية مصنفة كبيت خبرة.

وأشار إلى أن مشروع «ProMark» يتميز بموقع مميز يطل على الحديقة المركزية والميدان الفاصل بين الحى الحكومى والبنوك ومجلس النواب والبنك المركزى والبورصة ودار الأوبرا، بالإضافة إلى المراكز الرئيسية لمعظم البنوك والشركات ومحطة المونوريل الرئيسية والتى تعتبر أولى المناطق التى سيتم تشغيلها بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد أن العمل مستمر بمشروع «ProMark» حيث تم إنجاز نسبة %60 تقريبا من المشروع الذى ارتفعت تكلفته نظرا للأحداث الاقتصادية العالمية الأخيرة التى تسببت فى ارتفاع معظم الأسعارعالميا ومواد البناء خاصة، مشددا على استمرار سياسة الالتزام بتسليم العملاء قبل المواعيد المتفق عليها بأعلى جودة، إلى جانب طرح منتجات عقارية مبتكرة تلبى متطلبات العملاء وتغيرات السوق.

وقالت آية الشناوى مدير القطاع التجارى بشركة «إم جى إن» التعاقد مع «ECG» جاء لما لها من خبرة تزيد على الـ 50 عاما فى مجال الاستشارات الهندسية المتميزة وتحديدا بدءا من عام 1969 إذ قامت بإنجاز مشروعات عديدة عملاقة بمصر وبمختلف الدول فى أفريقيا وآسيا وأوروبا فى جميع المجالات والأنشطة سواء المبانى الإدارية أو الترفيهية أو السياحية أو الصناعية من خلال فروعها داخل مصر وخارجها.

وتابعت: ECG قامت بتصميم العديد من المبانى المحيطة بموقع مبنى «ProMark» فى منطقة «حى المال والأعمال» والتى تم إسنادها إليها سواء من قبل الدولة أوالبنوك المالكة لتلك المبانى إيمانا بمقدرة هذا الكيان على إنجاز التصميمات لتلك المبانى طبقا لأحدث النظم وبما يليق بمكانة العاصمة الإدارية الجديدة.

وذكرت أن من العوامل التى تتميز بها جماعة المهندسين الاستشاريين أنها قامت بإنجاز المبنى الوحيد فى مصر وأفريقيا الحائز على شهادة الاستدامة البلاتينية من الـ«LEED» وهو «مبنى المقر الإدارى لبنك كريدى أجريكول بمصر»، كما قفزت جماعة المهندسين الاستشاريين ثمانية مراكز فى الترتيب السنوى لمجلة «Engineering News Record» التى تقيس أفضل 225 شركة تصميم عالمية فى جميع أنحاء العالم؛ انتقلت جماعة المهندسين الاستشاريين من المركز 102 فى عام 2017 إلى المركز 94 عام 2018.

وأضافت أنه تم ضخ ما يقرب من %50 من السيولة لمشروع “ProMark” إلى الآن، إذ يقام على مساحة 8836 ألف متر، متميزا بواجهة رئيسية مواجه لوزارة المالية مباشرة، والأرض بمساحة بنائية قدرها 25 ألف متر مربع مقسمة إلى 2 دور جراج بإجمالى مساحة 10 آلاف متر وبمساحة قدرها 5 آلاف متر تجارى هى الدور الأرضى والدور الأول، و6 أدوار مكاتب إدارية بإجمالى 10 آلاف متر مربع، لذا يعد الاستثمار فى الأنشطة التجارية هو الأعلى من ناحية العائد الاستثمارى نظرا لندرة المساحات التجارية فى هذا الحى لأن المخصص لهذا القطاع لا يتعدى 15 قطعة فقط.

وقال «مطاوع» إن التعاقد مع جماعة المهندسين الاستشاريين «ECG» كان الخيار الأمثل لما تمتلكه من مميزات تحقق تطلعاتنا ورغبات العملاء حيث قامت بإنجاز أكثر من 2200 مشروع فى 34 دولة وذلك بحجم مبالغ يربو على الـ 100 مليار دولار تم إنجازها سواء من خلال فروعها بمصر (القاهرة – القرية الذكية – الإسكندرية – أسيوط) أو من خلال فروعها المنتشرة خارج البلاد (السعودية – الإمارات – الكويت –قطر – فرنسا – كردستان – العراق – تنزانيا – ليبيا – أوغندا)، وتبلغ حجم عمالة الشركة مايزيد عن 2600 شخص من ذوى الكفاءات والخبرات المتميزة.