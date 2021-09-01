«إم جى» العقارية تتعاقد مع «سافلز» لتصميم وتنفيذ مشروع «ذا مارك» العاصمة الادارية

وقعت مجموعة «إم جى» للتنمية العقارية إتفاقية تعاون مع شركة «سافلز» الإنجليزية لإدارة أعمال التصميم والتنفيذ لمشروع «ذا مارك» بالعاصمة الإدارية الجديدة فى منطقة «داون تاون» أمام فندق الماسة والذى تصل قيمته الاستثمارية إلى 350 مليون جنيه.

وقام بتوقيع الاتفاقية محمد مطاوع رئيس مجلس إدارة مجموعة مجموعة «إم جى» وكاتسبى لانجر باجيت مدير مكتب سافلز مصر.

يهدف الاتفاق إلى تقديم ذا مارك أعلى مستوى من جودة الخدمات سواء للمحلات التجارية أو المكاتب الإدارية، ولضمان توفير كافة سبل الراحة للمستفيدين، تم الاستعانة بواحدة من أكبر الشركات العالمية الرائدة فى هذا المجال من حيث مراجعة التصميمات الهندسية وإدارة أعمال الإنشاءات والتنفيذ بالمشروع.

وقال محمد مطاوع رئيس «إم جى» إن هذه ليست المرة الأولى فى التعاون مع «سافلز»، حيث تقوم الأخيرة بإدارة مشروع HQ بالتجمع، بما يخلق علاقة استراتيجية وهو ما يحقق الرؤية والمنهجية الاستراتيجية لشركته نحو التوسع من خلال الاستعانة بالمتخصصين وذوى الخبرة لتوفير حلول متكاملة وإدارة قوية وحكيمة لمشروعات الشركة المختلفة والوصول إلى أفضل استخدام وتشغيل المشروعات والخدمات المتعددة التى تقدمها.

وأكد مطاوع أن اختيار سافلز باعتبارها شركة عالمية جاء نظرا لما تمتلكه من خبرات حيث تعمل فى أكثر من 70 دولة حول العالم وأكثر من 600 مكتب ومؤسسة وتقوم بإدارة 200 مليون متر مربع من العقارات المدارة عالميا، الى جانب قيامها بإدارة العديد من المشروعات بمصر بالإضافة الى أكثر من 43 عاما من العمل والتواجد بالشرق الأوسط ودول الخليج.

فيما أشار كاتسبى لانجر باجيت، مدير مكتب سافلز مصر، إلى أهمية الاتفاق لإدارة مشروع ذا مارك فى منطقة داون تاون بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث قال: «لقد كنا نتطلع إلى العمل فى منطقة شرق القاهرة منذ بعض الوقت، وبالفعل حققنا ذلك من خلال مشروع HQ، والآن نعمل معهم فى مشروع ذا مارك ذلك المشروع الحيوى بالعاصمة الإدارية الجديدة والذى سيكون بالتأكيد إضافة مهمة إلى محفظة «سافلز».

وأكد أنه يوجد فى العاصمة العديد من المشروعات العقارية المهمة التى تتطلب خدمات استشارية عقارية، لذا فإن مشروع ذا مارك يوفر لنا فرصة مثالية لإثبات القيمة المضافة للعملاء فى العاصمة الإدارية الجديدة لتضاف لسابق الأعمال فى منطقة شرق وغرب القاهرة فى أركان مول فى الشيخ زايد».

فيما قال أحمد فرغلي مدير إدارة المشروعات فى Savills مصر، نهدف دائما إلى التعاون مع الكيانات الكبيرة والتى لديها مشروعات متميزة ويعد توقيع الاتفاقية من العلامات المتميزة فى مسيرة نجاح الشركة وثقة العديد من الشركات والمؤسسات فيها وفى حسن إدارتها للمشروعات وخلق ما يطلق عليه القيمة المضافة وتنمية العوائد على الأصول المستثمرة.

وعاد مطاوع ليضيف أن التعاون مع سافلز يضمن تقديم خدمة مميزة لملاك وشاغلى مشروع ذا مارك وتشغيل المبنى بشكل متكامل ، كما أن هذا التعاون يحافظ على الأصول المستثمرة بهذا المبنى بما يرفع العائد الاستثمارى خاصة وأن مشروع ذا مارك هو تجارى إدارى طبى وإسكان فندقي، ويقام على مساحة 3144 ألف متر وبمساحة بنائية قدرها 15 ألف متر مربع مقسمة إلى عدد 11 دورا بالإضافة إلى 3 أدوار جراج.