إم بي للهندسة: 21 مليون جنيه تكلفة مصنع السادس من أكتوبر

رجب عزالدين: قالت شركة إم بي للهندسة إن التكاليف الاستثمارية لمصنع بيتا إليكتريك للصناعات تبلغ 21 مليون جنيه.وتوقعت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أن يكون هناك تأثير إيجابى على هوامش الربحية الخاصة بالشركة، إذ إن هذا المشروع سيساعد على إدارة المخاطر.وأعلنت شركة إم بي للهندسة فى وقت سابق ع

رجب عزالدين:



قالت شركة إم بي للهندسة إن التكاليف الاستثمارية لمصنع بيتا إليكتريك للصناعات تبلغ 21 مليون جنيه.

وتوقعت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أن يكون هناك تأثير إيجابى على هوامش الربحية الخاصة بالشركة، إذ إن هذا المشروع سيساعد على إدارة المخاطر.

وأعلنت شركة إم بي للهندسة فى وقت سابق عن بدء العمليات التشغيلية لمصنع بيتا إليكتريك للصناعات التابع لها فى مدينة السادس من أكتوبر.

وقال أحمد بهاء الدين شلبى، العضو المنتدب للشركة، إن بدء العمليات التشغيلية للذراع الصناعية الثانى للشركة سيترجم بإيجابية على هواشم الربحية فى ظل المتغيرات الخارجية.

وأضاف فى بيان للبورصة “إن زيادة مساهمة القطاع الصناعى للشركة فى الوقت الحالى سيحقق المرجوع الأمثل لزيادة النشاط التصديرى نظرا للتنوع فى محفظة المنتجعات المصعنعة محليا”.

وارتفعت أرباح الشركة خلال النصف الأول من 2017 بنسبة 42.9% لتسجل 7.16 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 5.017 مليون جنيه بالفترة المماثلة من 2016.