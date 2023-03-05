إم بي للهندسة تقفز بمبيعاتها إلى 212.5 مليون جنيه خلال 2022

أظهرت أحدث نتائج أعمال سنوية لشركة إم بي للهندسة ، ارتفاع مبيعاتها إلى 212.5 مليون جنيه خلال العام الماضى مقارنة مع مبيعات بلغت 195.3 مليون جنيه خلال عام 2021.

وكشفت قوائم إم بي للهندسة المجمعة المرسلة للبورصة المصرية اليوم الأحد ارتفاع تكاليف الشركة إلى 162.5 مليون جنيه خلال 2022 مقارنة مع تكاليف بلغت 158.2 مليون جنيه خلال عام 2021.

كما أظهرت القوائم تراجع صافي الربح المجمع إلى 4.3 مليون جنيه خلال عام 2022، مقارنة مع صافي ربح قدره 5.7 مليون جنيه خلال عام 2021.

فيما أظهرت القوائم المستقلة للشركة الأم ارتفاع صافى أرباحها إلى 590 ألف جنيه خلال 2022، مقارنة مع صافى ربح قدره 176 ألف جنيه خلال 2021.

إم بي للهندسة : 0.053 جنيه نصيب السهم من الأرباح حتى ديسمبر

أحمد بهاء الدين شلبي، العضو المنتدب لشركة إم بى للهندسة

وسجل

من الأرباح 0.053 جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، مقارنة مع نصيب بلغ 0.083 جنيه للسهم خلال العام المالى السابق 2021.

وأظهرت نتائج أعمال سنوية سابقة للشركة تحولها للربحية وارتفاع مبيعاتها إلى 195.3 مليون جنيه خلال عام 2021، مقارنة مع مبيعات بلغت 142 مليون جنيه خلال عام 2020.

وكشفت النتائج المرسلة للبورصة 7 مارس 2022 تسجيل صافي ربح بلغ 5.2 مليون جنيه خلال عام 2021، مقارنة مع صافي خسارة قدرها 4.9 مليون جنيه خلال العام السابق 2020.

كما ارتفعت تكاليف الشركة إلى 185.2 مليون جنيه خلال 2021، مقارنة مع تكاليف بلغت 118.3مليون جنيه خلال العام السابق 2020.

وتحول نصيب السهم إلى الأرباح بقيمة 0.084 بنهاية ديسمبر الماضى، مقارنة مع نصيب بلغ 0.079 جنيه للسهم خلال العام المالى السابق 2020.

وفيما أظهرت القوائم المستقلة للشركة الأم ارتفاع صافى أرباحها إلى 176 ألف جنيه خلال العام 2021، مقارنة مع صافى ربح قدره 50 ألف جنيه خلال عام 2020.

إم بي تحصل على رخصة تشغيل محطات شحن السيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية

و تأسست إم بي للهندسة بواسطة المهندس بهاء شلبي في عام 1981، وهي الوكيل الرسمي لشركة هاجر الألمانية لأكثر من 34 سنة، بالإضافة إلى سامواها، وهيونداي الكورية (جدّدت الشركة، فى عام 2019، عقد التوزيع الحصرى لمنتجات شركة هيونداى الكورية لمدة عامين).

وتضم الشركة أربعة كيانات تحت مظلتها هي: إم بى للأنظمة الكهربائية، وج آى تى للخدمات اللوجستية، وإم بى للصناعة، وبيتا إليكتريك للصناعات.

وحصلت الشركة في 20 سبتمبر الماضي على رخصة رخصة تشغيل

على مستوى الجمهورية من قبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة آنذاك، إن هذه الرخصة منحت لشركتها التابعة شاحن لحلول المركبات الكهربائية المؤسسة لهذا الغرض حديثا.

وافتتحت إم بي للهندسة، فى 23 يناير 2022، أكبر محطة شحن سيارات كهربائية في مصر بالتعاون مع

عبر شركة شاحن التابعة.

وقالت الشركة، فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية، آنذاك، إن هذه المحطة تبلغ قوتها 330 كيلووات فى الساعة، وتستوعب شحن 14 سيارة في آن.

وتأتي هذه المحطة في إطار خطة الشركة الإستراتيجية التي تستهدف العديد من العمليات الخدمية والتصنيعية المواكبة لتطور ونمو قطاع السيارات الكهربائية بمصر.

وتعكف الشركة، في الوقت الحالي، على تشييد بنية تحتية متكاملة للشبكة على مستوى الجمهورية مدعومة بالأنظمة التكنولوجية اللازمة لهذا القطاع، فى إطار توجه الدولة نحو تعزيز قطاع السيارات الكهربائية بصناعاته المتكاملة.

وخططت الشركة لتغطية خمس محافظات على مستوى الجمهورية بمحطات الشحن الكهربائى، خلال النصف الأول من 2022

وأعلنت إم بي للهندسة فى 20 مارس الماضى توقيع عقد إدارة وتشغيل

سيارات كهربائية تابعة لشركة “ريفولتا إيجيبت”،على مستوى الجمهورية.

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة آنذاك، إن هذه المحطات منتشرة فى محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية،الفيوم، القليوبية،بورسعيد، الشرقية، البحر الأحمر.

وجرى توقيع الاتفاقية عبر شركة شاحن “التابعة لمجموعة إم بى للهندسة،بإيرادات متوقعة تصل إلى 18 مليون جنيه فى حالة تشغيلها بنسبة 80% طبقا للتعريفة المطبقة فى مصر.