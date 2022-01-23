إم بي للهندسة تفتتح أكبر محطة شحن سيارات كهربائية في مصر

أعلنت شركة إم بي للهندسة ، افتتاح أكبر محطة شحن سيارات كهربائية في مصر بالتعاون مع الشركة الوطنية للبترول عبر شركة شاحن التابعة.

وقالت إم بي للهندسة فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الأحد، إن هذه المحطة تبلغ قوتها 330 كيلو وات فى الساعة وتستوعب شحن 14 سيارة في آن واحد.

وتأتي هذه المحطة في إطار فى خطة الشركة الاستراتيجية التي تستهدف العديد من العمليات الخدمية والتصنيعية المواكبة لتطور ونمو قطاع السيارات الكهربائية في مصر.

ونوهت الشركة بأنها ستتقدم خلال الفترة القادمة للحصول على رخصة مشغل شبكات الشحن الكهربائي فور انتهاء وزارة الكهرباء من تحديد الضوابط المنظمة لها.

إم بى للهندسة تخطط لتغطية 5 محافظات بمحطات السيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية

وتعكف الشركة في الوقت الحالي على تشييد بنية تحتية متكاملة للشبكة على مستوى الجمهورية مدعومة بالأنظمة التكنولوجية اللازمة لهذا القطاع فى إطار توجه الدولة نحو تعزيز قطاع السيارات الكهربائية بصناعاته المتكاملة.

وتخطط الشركة لتغطية خمس محافظات على مستوى الجمهورية بمحطات الشحن الكهربائى خلال النصف الأول من العام الجاري 2022.

أسست إم بي للهندسة بواسطة المهندس بهاء شلبي في عام 1981، وهي الوكيل الرسمي لشركة هاجر الألمانية لأكثر من 34 سنة، بالإضافة إلى سامواها ، وهيونداي الكورية.

وجددت الشركة فى عام 2019 عقد التوزيع الحصرى لمنتجات شركة هيونداى للصناعات الثقيلة الكورية لمدة عامين، بإيرادات مقدرة تتجاوز 170 مليون جنيه خلال مدة التعاقد.

وتضم الشركة أربع كيانات تحت مظلتها ، هم : إم بى للأنظمة الكهربائية ، وج آى تى للخدمات اللوجيستية وإم بى للصناعة ، وبيتا إليكتريك للصناعات .

وأفصحت الشركة فى يونيو 2019 عن تأسيس شركة بى إى إليكتريك للتجارة والصناعة، بمدينة اسطنبول بدولة تركيا بنسبة مساهمة 80% من رأس المال البالغ 100 ألف ليرة تركية.

ودخلت الشركة منذ 27 ديسمبر2020 فى مفاوضات للاستحواذ على شركة عاملة فى نفس المجال،لكن المفاوضات لم تنجح بسبب عدم قبول الطرف الآخر ،وفقا لإفصاح لاحق مرسل للبورصة فى 2 ديسمبر 2021.

إم بى تتحول للربحية وتسجل مبيعات بقيمة 149.5 مليون جنيه فى 9 أشهر

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 33 مليون جنيه موزعة على 66 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.5 جنيه للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها بين عدة أفراد من عائلة شلبى بنسبة (62% ).

كما تستحوذ مساهمة أخرى( شيرين سعد الدين الحكيم ) على 12.9% من إجمالى الأسهم، بينما تستحوذ شركة مباشر للخدمات المالية المحدودة على نسبة 5.41% إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف ال5%، وفقا لآخر نموذج افصاح ملكية بتاريخ 5 يناير الجارى.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة، تحولها للربحية بدفع ارتفاع مبيعاتها إلى 149.5 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى مقارنة بنحو 118.9 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وكشفت النتائج المرسلة للبورصة 28 نوفمبر الماضى تحولها للربحية بقيمة 2.9 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها مقارنة بصافى خسارة قدرها 4.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

كما ارتفعت تكاليف الشركة إلى 120.4 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها مقارنة بتكاليف بلغت 17.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

وارتفع نصيب السهم من الأرباح إلى 0.048 بنهاية سبتمبر الماضى مقارنة بنصيب بلغ 0.015 جنيه للسهم خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.