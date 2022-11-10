«إم بي للهندسة» تشارك في مؤتمر المناخ من خلال تابعتها «شاحن»

اعلنت إم بى للهندسة اشتراكها بمؤتمر المناخ العالمي cop 27 المنعقد في شرم الشيخ اعتبارأ من 6 الي 18 نوفمبر الجاري من خلال شركتها التابعه (شاحن – لحلول المركبات الكهربائيه).

يشار الي تأسيس شركه شاحن في الربع الرابع من عام 2021 و تم استيفاء جميع المتطلبات الفنيه لاستخراج التراخيص الواجبه لاقامه و تشغيل محطات الشحن الكهربائي داخل جمهوريه مصر العربيه.

و قامت شركه شاحن منذ تاسيسها بالعمل علي بناء هياكل تشغيليه و بنيه تحتيه تكنولوجيه ملائمه لجميع انشتطها المتكامله في مجال شحن المركبات الكهربائيه والتي من اهمها اقامه و تشغيل محطات الشحن الكهربائيه و العمليات التجاريه لبيع جميع فئات الشواحن الكهربائيه للمركبات و الانشطه التسويقيه داخل محطات الشحن الكهربائي للمركبات.

كما تقدم الحلول المتكامله لاقامه محطات الشحن الكهربائي للغير بجميع مراحلها منذ الدراسه , التصميم, التنفيذ, التوريدو التشغيل بالاضافه الي العمليات الدوريه للمتابعه و الصيانه و التشغيل للغير بالاضافه الي عمليات التجوال.

وتدير شركه شاحن حاليأ تشغيل اكثر من 50 نقطه شحن علي مستوي الجمهوريه و مستهدف وصولهم الي 200 نقطه بنهايه العام الجاري و تراعي شركه شاحن دائما البعد الجغرافي لمحطاتها للوصول الي اقصي استفاده اقتصاديه بالاضافه الي زياده الدعم المجتمعي للبيئه النظيفه.

و اعلنت شركه شاحن ايضأ الي وصول عدد المستخدمين بتطبيقها الاليكتروني لشحن المركبات الكهربائيه ما يقرب من 2500 مشترك بحوالي 80% من عدد مالكي المركبات الكهربائيه في مصر حاليأ.

و تستهدف شركه شاحن ايضأ التوسعات الخارجيه لجميع انشتطها خارج جمهوريه مصر العربيه و خاصه دول الخليج لمواكبه التطور المرتقب فيها موازيأ لمعدلات النمو العالميه في ذاك القطاع.

و تأسست إم بي للهندسة عام 1981 ، الرائدة في مجال صناعة و تجميع وتوزيع المنتجات الكهربائية ذات الجهد المنخفض المرتبطة بشكل مباشرة بالنمو السكاني وكالوكيل الحصري لشركات هاجر وهيونداي ومنتجها الخاص بالشركة “بيتا اليكتريك” للمنتجات الكهربائية ذات الجهد المنخفض.

كما نجحت إم بي للهندسة خلال العقود الثلاثة الماضية أن تصبح واحدة من كبار الموردين في السوق المصري من اللوازم الكهربائية ذات الجهد المنخفض من قواطع التيار و لوحات الكهرباء و أجهزة الحماية و أجهزة التحكم والتوزيع.