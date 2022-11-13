«إم بي للهندسة» تستقبل الوفود بمؤتمر المناخ لاستعراض منتجات شاحن للمركبات الكهربائية

استقبلت شركة إم بي للهندسة وفودًا مختلفة بجناحها الخاص بمؤتمر المناخ (cop 27) بمدينة شرم الشيخ ، لعرض منتجات شركتها التابعة شاحن لحلول المركبات الكهربائية.

وشهد جناح شاحن للمركبات الكهربائية-إم بي للهندسة زيارة المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة حيث استعرض المهندس أحمد رضوان مدير تطوير الأعمال خطة الشركة أمامه، وفقا لبيان حصلت “المال” على نسخة منه.

وتشمل خطة شركة شاحن المساهمة في التطوير العمراني بمحطات شحن المركبات الكهربائية في القطاعات المختلفة من أهمها القطاع السكني والمراكز التجارية و المباني الإدارية و محطات الوقود والقطاع الفندقي و السياحي .

وتشمل منتجات شاحن المعروضة في شرم الشيخ أنواعًا عديدة من الشواحن الكهربائية معظمها صناعة مصرية مساهمة من خلال شركة إم بي للصناعة الشقيقة .

وتخطط شاحن لتصنيع المنتجات الكهربائية وجميع أنواع الشواحن المصرية بمكون محلي يصل إلى 70 %؜ بهدف تزويد كافة مجالات الصناعات المصرية وليس قطاع السيارات الكهربائية فقط، وفقًا لأحمد رضوان.

إم بي للهندسة تحصل على رخصة تشغيل محطات شاحن للمركبات الكهربائية سبتمبر الماضى

وأعلنت شركة إم بي للهندسة حصولها على رخصة تشغيل محطات شحن السيارات الكهربائية على مستوى الجمهورية من قبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية 20 سبتمبر الماضى، إن هذه الرخصة منحت لشركتها التابعة شاحن لحلول المركبات الكهربائية المؤسسة لهذا الغرض حديثا.

ونوهت الشركة بإخطارها بالحصول على هذه الرخصة بتاريخ 19 سبتمبر وفق كتاب دوري صادر عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء رقم (5) لسنة 2022.

وتقدمت شركة شاحن في مارس الماضى بطلب للحصول على رخصة تشغيل محطات شحن سيارات كهربائية فى مصر، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة المصرية بتاريح 2 مارس 2022.

واستوفت الشركة المتطلبات التنظيمية التى وضعتها وزارة الكهرباء للشركات الراغبة فى دخول المجال (من بينها ألا يقلّ رأس المال المصدر للشركة عن 10 ملايين جنيه).

وقال أحمد شلبى، العضو المنتدب، إن شركة “شاحن”-المؤسسة حديثا- ستمتلك أنشطة متعددة، منها النشاط التشغيلى الذى سيتضمن تشغيل وإدارة محطات شحن السيارات الكهربائية.

وأضاف، فى حواره مع المال (نشر 2 مارس 2022)، إن “شاحن” ستمتلك نشاطًا يقوم على تصنيع الشواحن الكهربائية المختلفة، وستقدم أنشطة متكاملة للنشاط الحديث بالسوق المحلية استنادًا إلى قدرات الشركة الأم وخبراتها الكبيرة الصناعية الكهربائية.

افتتاح أكبر محطة شحن للسيارات الكهربائية بالتعاون مع الوطنية للبترول يناير الماضى

السيارات الكهربائية

وافتتحت إم بي للهندسة، فى 23 يناير الماضى، أكبر محطة شحن سيارات كهربائية في مصر بالتعاون مع الشركة الوطنية للبترول عبر شركة شاحن التابعة.

وقالت الشركة، فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية، آنذاك، إن هذه المحطة تبلغ قوتها 330 كيلووات فى الساعة، وتستوعب شحن 14 سيارة في آن واحد.

وتأتي هذه المحطة في إطار فى خطة الشركة الإستراتيجية التي تستهدف العديد من العمليات الخدمية والتصنيعية المواكبة لتطور ونمو قطاع السيارات الكهربائية بمصر.

ونوهت الشركة ساعتها إلى أنها ستتقدم، للحصول على رخصة مشغل شبكات الشحن الكهربائي، فور انتهاء وزارة الكهرباء من تحديد الضوابط المنظمة لها.

وتعكف الشركة، في الوقت الحالي، على تشييد بنية تحتية متكاملة للشبكة على مستوى الجمهورية مدعومة بالأنظمة التكنولوجية اللازمة لهذا القطاع، فى إطار توجه الدولة نحو تعزيز قطاع السيارات الكهربائية بصناعاته المتكاملة.

شاحن توقع اتفاقية تشغيل 30 محطة شحن سيارات كهربائية مارس الماضى

المهندس أحمد شلبى العضو المنتدب للشركة

وخططت الشركة لتغطية خمس محافظات على مستوى الجمهورية بمحطات الشحن الكهربائى، خلال النصف الأول من العام الجارى.

وأعلنت إم بي للهندسة فى 20 مارس الماضى توقيع عقد إدارة وتشغيل 30 محطة شحن سيارات كهربائية تابعة لشركة “ريفولتا إيجيبت”على مستوى الجمهورية.

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة آنذاك، إن هذه المحطات منتشرة فى محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية،الفيوم، القليوبية،بورسعيد، الشرقية، البحر الأحمر.

وجرى توقيع الاتفاقية عبر شركة شاحن “التابعة لمجموعة إم بى للهندسة،بإيرادات متوقعة تصل إلى 18 مليون جنيه فى حالة تشغيلها بنسبة 80% طبقا للتعريفة المطبقة فى مصر.

ونوهت الشركة إلى أن هذه المحطات جرى ربطها بمنظومة شركة شاحن ومن المقرر إتاحتها للمستخدم عبر تطبيق إلكترونى يجرى تدشينه نهاية الشهر الجارى. وفقا للإفصاح.

وأُسست إم بي للهندسة بواسطة المهندس بهاء شلبي في عام 1981، وهي الوكيل الرسمي لشركة هاجر الألمانية لأكثر من 34 سنة، بالإضافة إلى سامواها، وهيونداي الكورية (جدّدت الشركة، فى عام 2019، عقد التوزيع الحصرى لمنتجات شركة هيونداى الكورية لمدة عامين).

وتضم الشركة أربعة كيانات تحت مظلتها هي: إم بى للأنظمة الكهربائية، وج آى تى للخدمات اللوجيستية، وإم بى للصناعة، وبيتا إليكتريك للصناعات.

وأفصحت الشركة فى يونيو 2019 عن تأسيس شركة بى إى إليكتريك للتجارة والصناعة، بمدينة إسطنبول بدولة تركيا بنسبة مساهمة 80% من رأس المال البالغ 100 ألف ليرة تركية.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 33 مليون جنيه، موزعة على 66 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 0.5 جنيه للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها بين عدة أفراد من عائلة شلبى بنسبة (62%) تقريبا.

كما تستحوذ مساهمة أخرى (شيرين سعد الدين الحكيم) على 12.9% من إجمالى الأسهم، بينما تستحوذ شركة مباشر للخدمات المالية المحدودة على 5.41%، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ5%، وفقًا لآخِر نموذج إفصاح ملكية بتاريخ 5 يوليو الماضى.