إم بي للهندسة تتعاقد مع الجامعة المصرية اليابانية لتوريد لوحات كهربائية

رجب عزالدين:أعلنت شركة إم بي للهندسة عن توقيع شركتها التابعة إم بي للصناعة بالتعاقد على توريد لوحات كهربائية لمشروع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية "من المقرر الانتهاء من تنفيذ التعاقد خلال العام الجارى". ويقع مشروع الجامعة المصرية الياب

رجب عزالدين: أعلنت شركة إم بي للهندسة عن توقيع شركتها التابعة إم بي للصناعة بالتعاقد على توريد لوحات كهربائية لمشروع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا. وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية “من المقرر الانتهاء من تنفيذ التعاقد خلال العام الجارى”.



ويقع مشروع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا على مساحة 200 فدان بمدينة برج العرب، بتكلفة تبلغ حوالى مليار جنيه للمرحلة الأولى من منشآت الجامعة، بالإضافة إلى دار ضيافة والمجمع الإدارى الذى يشتمل على مبنى إدارى ومركز للأنشطة الطلابية، والحرم الجامعى للجامعة الذى يحتوى على 13 مبنى تشمل مبانى العلوم الهندسية وإدارة الأعمال.



وتعد شركه أم بى للصناعة الوكيل الحصرى لشركة هاجر الفرنسية، إضافة إلى أنها تعد ثانى مصنع معتمد لشركة هاجر الفرنسية خارج الاتحاد الاوروبى لتقديم حلول لوحات التوزيع الكهربائية حتى 6300 امبير.