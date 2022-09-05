إم بي للهندسة تترقب الحصول على رخصة تشغيل «شاحن للمركبات الكهربائية»

قالت شركة إم بي للهندسة إنها مازالت تترقب الحصول على رخصة تشغيل شركتها التابعة “شاحن للمركبات الكهربائية” من قبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

جاء ذلك في إفصاح مرسل من (إم بي للهندسة) للرد على استفسارات البورصة المصرية بخصوص آخر تطورات الحصول على رخصة الشركة التابعة المعلن عن تقديمها منذ شهور.

ونوهت الشركة بأنها تقدمت بالفعل بالرخص التشغيلية للشركة مستوفية متطلبات واجراءات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وجارى انتظار الموافقة على إصدار الرخصة.

وتقدمت شركة شاحن فى مارس الماضى بطلب للحصول على رخصة تشغيل محطات شحن سيارات كهربائية فى مصر ،وفقا لإفصاح مرسل للبورصة المصرية بتاريح 2 مارس 2022.

واستوفت الشركة المتطلبات التنظيمية التى وضعتها وزارة الكهرباء للشركات الراغبة فى دخول المجال (من بينها ألا يقلّ رأس المال المصدر للشركة عن 10 ملايين جنيه).

وقالت أحمد شلبى، العضو المنتدب، إن شركة “شاحن”- تحت التأسيس- ستمتلك أنشطة متعددة، منها النشاط التشغيلى الذى سيتضمن تشغيل وإدارة محطات شحن السيارات الكهربائية.

وأضاف، فى حوار مع المال (نشر 2 مارس 2022)، إن “شاحن” ستمتلك نشاطًا يقوم على تصنيع الشواحن الكهربائية المختلفة، وستقدم أنشطة متكاملة للنشاط الحديث بالسوق المحلية استنادًا إلى قدرات الشركة الأم وخبراتها الكبيرة الصناعية الكهربائية.

إم بي للهندسة افتتحت أكبر محطة شحن كهربائية يناير الماضى

السيارات الكهربائية

وافتتحت إم بي للهندسة، فى 23 يناير الماضى، أكبر محطة شحن سيارات كهربائية في مصر بالتعاون مع الشركة الوطنية للبترول عبر شركة شاحن التابعة.

وقالت الشركة، فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية، آنذاك، إن هذه المحطة تبلغ قوتها 330 كيلووات فى الساعة، وتستوعب شحن 14 سيارة في آن واحد.

تأتي هذه المحطة في إطار فى خطة الشركة الإستراتيجية التي تستهدف العديد من العمليات الخدمية والتصنيعية المواكبة لتطور ونمو قطاع السيارات الكهربائية بمصر.

ونوهت الشركة ساعتها إلى أنها ستتقدم، للحصول على رخصة مشغل شبكات الشحن الكهربائي، فور انتهاء وزارة الكهرباء من تحديد الضوابط المنظمة لها.

وتعكف الشركة، في الوقت الحالي، على تشييد بنية تحتية متكاملة للشبكة على مستوى الجمهورية مدعومة بالأنظمة التكنولوجية اللازمة لهذا القطاع، فى إطار توجه الدولة نحو تعزيز قطاع السيارات الكهربائية بصناعاته المتكاملة.

شاحن توقع اتفاقية إدارة وتشغيل 30 محطة شحن سيارات كهربائية مارس الماضى

المهندس أحمد شلبى العضو المنتدب للشركة

وخططت الشركة لتغطية خمس محافظات على مستوى الجمهورية بمحطات الشحن الكهربائى، خلال النصف الأول من العام الجارى 2022.

وأعلنت إم بي للهندسة فى 20 مارس الماضى توقيع عقد إدارة وتشغيل 30 محطة شحن سيارات كهربائية تابعة لشركة “ريفولتا إيجيبت”،على مستوى الجمهورية.

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة آنذاك، إن هذه المحطات منتشرة فى محافظات القاهرة، الجيزة، الاسكندرية،الفيوم، القليوبية،بورسعيد، الشرقية، البحر الأحمر.

وجرى توقيع الاتفاقية عبر شركة شاحن “التابعة لمجموعة إم بى للهندسة،بإيرادات متوقعة تصل إلى 18 مليون جنيه فى حالة تشغيلها بنسبة 80% طبقا للتعريفة المطبقة فى مصر.

ونوهت الشركة إلى أن هذه المحطات جرى ربطها بمنظومة شركة شاحن ومن المقرر إتاحتها للمستخدم عبر تطبيق إلكترونى يجرى تدشينه نهاية الشهر الجارى. وفقا للإفصاح.

أُسست إم بي للهندسة بواسطة المهندس بهاء شلبي في عام 1981، وهي الوكيل الرسمي لشركة هاجر الألمانية لأكثر من 34 سنة، بالإضافة إلى سامواها، وهيونداي الكورية (جدّدت الشركة، فى عام 2019، عقد التوزيع الحصرى لمنتجات شركة هيونداى الكورية لمدة عامين).

وتضم الشركة أربعة كيانات تحت مظلتها هي: إم بى للأنظمة الكهربائية، وج آى تى للخدمات اللوجيستية، وإم بى للصناعة، وبيتا إليكتريك للصناعات.

وأفصحت الشركة فى يونيو 2019 عن تأسيس شركة بى إى إليكتريك للتجارة والصناعة، بمدينة إسطنبول بدولة تركيا بنسبة مساهمة 80% من رأس المال البالغ 100 ألف ليرة تركية.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 33 مليون جنيه، موزعة على 66 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 0.5 جنيه للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها بين عدة أفراد من عائلة شلبى بنسبة (62%) تقريبا.

كما تستحوذ مساهمة أخرى (شيرين سعد الدين الحكيم) على 12.9% من إجمالى الأسهم، بينما تستحوذ شركة مباشر للخدمات المالية المحدودة على 5.41%، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ5%، وفقًا لآخِر نموذج إفصاح ملكية بتاريخ 5 يوليو الماضى.