إم بي للهندسة تتحول للربحية وتسجل مبيعات بقيمة 195 مليون جنيه فى 2021

إم بي للهندسة تفصح عن نتائج أعمالها خلال العام الماضى 2021

أظهر أحدث نتائج أعمال لشركة إم بي للهندسة ، تحولها للربحية وارتفاع مبيعاتها إلى 195.3 مليون جنيه خلال العام الماضى 2021، مقارنة بمبيعات بلغت 142 مليون جنيه خلال عام 2020.

وكشفت نتائج إم بي للهندسة المرسلة للبورصة المصرية، الاثنين، تحولها للربحية بقيمة 5.2 مليون جنيه خلال عام 2021، مقارنة بصافي خسارة قدرها 4.9 مليون جنيه خلال العام السابق 2020.

كما ارتفعت تكاليف الشركة إلى 185.2 مليون جنيه خلال العام المشار إليه، مقارنة بتكاليف بلغت 118.3مليون جنيه خلال العام السابق 2020.

وتحول نصيب السهم إلى الأرباح بقيمة 0.084 بنهاية ديسمبر الماضى، مقارنة بنصيب بلغ 0.079 جنيه للسهم خلال العام المالى السابق 2020.

وفيما أظهرت القوائم المستقلة للشركة الأم ارتفاع صافى أرباحها إلى 176 ألف جنيه خلال العام الماضى 2021، مقارنة بصافى ربح قدره 50 ألف جنيه خلال عام 2020.

إم بي للهندسة سجلت مبيعات بقيمة 149.5 مليون جنيه فى 9 أشهر

أحمد بهاء الدين شلبي العضو المنتدب لشركة إم بى للهندسة

وكشفت نتائج أعمال سابقة ارتفاع مبيعات الشركة إلى 149.5 مليون جنيه خلال تسعة الأشهر المنتهية سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 118.9 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وتحوّل أداء الشركة للربحية بقيمة 2.9 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها، مقارنة بصافي خسارة قدرها 4.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020، وفقا لنتائج سابقة مرسلة للبورصة (28 نوفمبر الماضي).

كما ارتفعت تكاليف الشركة إلى 120.4 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها، مقارنة بتكاليف بلغت 17.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

وارتفع نصيب السهم من الأرباح إلى 0.048 بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بنصيب بلغ 0.015 جنيه للسهم خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

تسجيل مبيعات بقيمة 99.7 مليون جنيه فى 6 أشهر

وأظهرت نتائج أعمال سابقة ارتفاع مبيعات إم بى للهندسة إلى 99.7 مليون جنيه خلال ستة الأشهر المنتهية يونيو الماضي،

وتحوّل أداء الشركة إلى الربحية بقيمة 1.98 مليون جنيه خلال النصف المشار إليها، مقارنة بصافى ربح قدره 5.1 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة 2020.

بينما أظهرت القوائم المستقلة للشركة الأم ، تسجيل صافي ربح بلغ 61.8 ألف جنيه خلال النصف مقابل صافى ربح قدره 35.8 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وسجلت الشركة صافي خسارة بقيمة 5.14 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى المنتهى ديسمبر 2020، مقاربنة بصافى أرباح بلغت 3.28 مليون جنيه خلال 2019.

وتراجعت مبيعات الشركة المجمعة إلى 142 مليون جنيه خلال العام الماضى، مقابل مبيعات بلغت 165 مليون جنيه خلال عام 2019.

إم بي للهندسة افتتحت أكبر محطة شحن كهربائية يناير الماضى بالتعاون مع الوطنية للبترول

السيارات الكهربائية

وافتتحت إم بي للهندسة، فى 23 يناير الماضى، أكبر محطة شحن سيارات كهربائية في مصر بالتعاون مع الشركة الوطنية للبترول عبر شركة شاحن التابعة (تحت التأسيس).

وقالت الشركة، فى إفصاح للبورصة، آنذاك، إن هذه المحطة تبلغ قوتها 330 كيلووات فى الساعة، وتستوعب شحن 14 سيارة في آن واحد.

تأتي هذه المحطة في إطار فى خطة الشركة الإستراتيجية التي تستهدف العديد من العمليات الخدمية والتصنيعية المواكبة لتطور ونمو قطاع السيارات الكهربائية بمصر.

ونوهت الشركة بأنها ستتقدم، خلال الفترة المقبلة، للحصول على رخصة مشغل شبكات الشحن الكهربائي، فور انتهاء وزارة الكهرباء من تحديد الضوابط المنظمة لها.

وتعكف الشركة، في الوقت الحالي، على تشييد بنية تحتية متكاملة للشبكة على مستوى الجمهورية مدعومة بالأنظمة التكنولوجية اللازمة لهذا القطاع، فى إطار توجه الدولة نحو تعزيز قطاع السيارات الكهربائية بصناعاته المتكاملة.

وتخطط الشركة لتغطية خمس محافظات على مستوى الجمهورية بمحطات الشحن الكهربائى، خلال النصف الأول من العام الحالي 2022.

أُسست إم بي للهندسة بواسطة المهندس بهاء شلبي في عام 1981، وهي الوكيل الرسمي لشركة هاجر الألمانية لأكثر من 34 سنة، بالإضافة إلى سامواها، وهيونداي الكورية.

وتضم الشركة أربعة كيانات تحت مظلتها هي: إم بى للأنظمة الكهربائية، وج آى تى للخدمات اللوجيستية، وإم بى للصناعة، وبيتا إليكتريك للصناعات.

وأفصحت الشركة فى يونيو 2019 عن تأسيس شركة بى إى إليكتريك للتجارة والصناعة، بمدينة إسطنبول بدولة تركيا بنسبة مساهمة 80% من رأس المال البالغ 100 ألف ليرة تركية.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 33 مليون جنيه، موزعة على 66 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 0.5 جنيه للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها بين عدة أفراد من عائلة شلبى بنسبة (62%).

كما تستحوذ مساهمة أخرى (شيرين سعد الدين الحكيم) على 12.9% من إجمالى الأسهم، بينما تستحوذ شركة مباشر للخدمات المالية المحدودة على 5.41%، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ5%، وفقًا لآخِر نموذج إفصاح ملكية بتاريخ 5 يناير الماضى.