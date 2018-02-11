إم بي للهندسة: تابعة لنا ستبرم تعاقدا لصناعة منتجات هاجر الفرنسية

رجب عزالدين: قالت شركة إم بي للهندسة إن شركة تابعة لها ستبرم تعاقدا مع شركة هاجر الفرنسية الرائدة فى مجال الكهرباء لصناعة بعض منتجاتها وذلك يوم 18 فبراير القادم. وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، أن التعاقد سيتم بين شركة…

رجب عزالدين:

قالت شركة إم بي للهندسة إن شركة تابعة لها ستبرم تعاقدا مع شركة هاجر الفرنسية الرائدة فى مجال الكهرباء لصناعة بعض منتجاتها وذلك يوم 18 فبراير القادم.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، أن التعاقد سيتم بين شركة إم بى للصناعة الذراع الصناعية لشركة إم بي للهندسة للبدء فى تصنيع جزء آخر من محفظة منتجات شركة هاجر الفرنسية”.

وقالت إن هذا التعاقد يشكل نقلة نوعية فى العلاقات مع حليفها الدولى لتقديم منتجات مصرية الصنع باسم عالمى لشركة هاجر بالإضافة إلى تميز المنتج المحلى بنفس الجودة العالمية.

ونوهت إلى أنه سيتم استبدال المنتجات المستودرة محل هذا التعاقد بمنتجات محلية الصنع بما سيؤثر بإيجابية على استدامة بين الحليفين المصرى والفرنسى.

وتتوقع الشركة نمو الحصة السوقية المستقبلية لتلك المنتجات بمبيعات متوقعة بمبلغ 92 مليون جنيه خلال الثلاث السنوات الماصية بدلا من 24 مليون جنيه وفقا للبيان.

