«إم بي جي» العقارية تضخ مليار جنيه في مشروعها بالعاصمة الإدارية

بنسبة تتراوح بين 30 الى 35% من إجمالي المشروع

ضخت شركة إم بي جي العقارية حوالي مليار جنيه في الإنشاءات لمشروع بوكا التابع لها في العاصمة الإدارية الجديدة، بنسبة تنفيذ تتراوح بين 30 إلى 35% لمشروع “بوكا” بالعاصمة الإدارية.

وقال الدكتور محمود العدل رئيس مجلس إدارة شركة إم بي جي إن عروض الشركة التى قدمتها خلال الشهر الحالى حققت طفرة كبيرة فى مبيعات وحدات المشروع، سواء السكنية أو التجارية.

وأشار إلى أن خفض أسعار الفائدة جعل الاستثمار العقارى فرصة واعدة امام المواطنين الوقت الراهن .

وأكد العدل أن شركته انتهت من تسويق 80% من الجزء السكني بالمشروع حتى الآن، كما تجاوزت مبيعات المشروع التجارية حوالى 30% من الجزء التجارى بالمشروع. إنشاءات المشروع خلال الفترة الحالية

وأشار العدل إلى أن الشركة تتولى التنفيذ الذاتى للمشروع بالتعاون مع الإشراف الهندسى، وهو EHAF، كما تولى مكتب رأفت ميلر دور المصمم للمشروع والاستشارى الهندسى.

وأوضح أنه تم سداد 3 أقساط فى موعدها لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية من إجمالى 5 أقساط خاصة بأرض المشروع، لافتاً إلى أن إجمالى ما تم سداده من قيمة الأرض يبلغ 60% حتى الآن.

وأوضح العدل أن الشركة طبقت اجراءات وقائية شديدة للموطفين، وقامت بتعقيم جميع المقرات، فضلا عن وضع جدول لتناوب العمل بين الموظفين فى جميع القطاعات لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة للموظفين والعملاء.

إم بي جي تستعد لطرح مشروع جديد باستثمارات 10 مليارات جنيه

ولفت إلى أن مشروع ” بوكا ” لاقى قبولًا كبيرًا لتمييز موقعه، لذا قررت الشركة إطلاق مشروع “بوكا 2” بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وأشار رئيس الشركة أن “بوكا 2” يقع على مساحة 100 فدان، باستثمارات تبلغ نحو 10 مليارات جنيه، وجارٍ تنفيذ الدراسات اللازمة الخاصة بالمشروع حاليا، وسيكون مشروعا سكنيا يضم فيلات سكنية فقط.