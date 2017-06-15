إم بي تفوز بالأعمال الكهربائية للجامعة المصرية اليابانية

أعلنت شركة إم بى للهندسة، اليوم الخميس، أن شركتها التابعة إم بي للصناعة التي تعمل في مجال صناعة وتجميع المنتجات الكهربائية ذات الجهد المنخفض، عن تعاقدها على توريد اللوحات الكهربائية لمشروع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

وأكد أحمد بهاء الدين شلبي، العضو المنتدب لشركة إم بي للهندسة، أن هذا التعاقد يعتبر من التعاقدات الهامة المبرمة والمزمع تنفيذها خلال العام الحالى، حيث إن الشركة لها سابقة أعمال عديدة ومميزة في قطاع مشروعات الإسكان، وهادفة إلي التوسع في مشروعات القطاعي التجاري والصناعي تحقيقأ للاستراتيجية التوسعية للشركة.

وأوضح “شلبي” أن المشروع يقع في مدينة برج العرب على مساحة 200 فدان، بتكلفة تبلغ حوالي مليار جنيه للمرحلة الأولى من منشآت الجامعة، بالإضافة إلى دار ضيافة والمجمع الإداري الذي يشتمل على مبنى إداري ومركز للأنشطة الطلابية، والحرم الجامعي للجامعة الذي يحتوي على 13 مبنى تشمل مباني العلوم الهندسية وإدارة الأعمال.

يشار إلى أن شركة إم بي للصناعة هي الوكيل الحصري لشركة هاجر الفرنسية، بالإضافة إلي أنها تعد ثاني مصنع معتمد لشركة هاجر الفرنسية خارج الاتحاد الأوروبي لتقديم حلول لوحات التوزيع الكهربائية حتي 6300 أمبير.

وتأسست إم بي للهندسة عام 1981، وتعمل في مجال صناعة وتجميع وتوزيع المنتجات الكهربائية ذات الجهد المنخفض المرتبطة بشكل مباشرة بالنمو السكاني وكالوكيل الحصري لشركات هاجر وهيونداي وساموا ومنتجها الخاص بالشركة “بيتا إليكتريك” للمنتجات الكهربائية ذات الجهد المنخفض.